СМИ опубликовали фотографии самой секретной подлодки в мире
Субмарина типа Delfin является самым секретным водоплавающим средством в мире, поскольку принадлежит ВС Кубы. Американские СМИ недавно опубликовали фотографии подлодки, обнаруженной возле Гаваны.
Есть немного областей военной техники, которые столь же покрыты тайной, как подводные лодки. И даже среди них некоторые экземпляры лучше охраняются, чем другие. Издание Forbes о получении первой четкой фотографии кубинской субмарины класса Delfin благодаря туристу, приехавшему в Гавану. Это также является доказательством того, что ВС социалистической страны активизировались во Флоридском проливе. Оборонным аналитикам известно только одно публичное фото, которое было сделано 15 лет тому назад и отличалось низким качеством.
Еще во времена холодной войны у кубинского флота было три ударных субмарины, которые предоставила власть СССР. Но, как и большинство их крупных кораблей - две из них ушли в отставку. на сегодняшний день ВМФ Кубы эксплуатирует множество устаревшей советской техники, вроде переоборудованных рыболовных траулеров с ракетами, а также вертолетов. Delfin является наиболее впечатляющим из этих старинных судов, которые до сих пор способны нести угрозу для потенциального противника на море.
Есть немного областей военной техники, которые столь же покрыты тайной, как подводные лодки. И даже среди них некоторые экземпляры лучше охраняются, чем другие. Издание Forbes о получении первой четкой фотографии кубинской субмарины класса Delfin благодаря туристу, приехавшему в Гавану. Это также является доказательством того, что ВС социалистической страны активизировались во Флоридском проливе. Оборонным аналитикам известно только одно публичное фото, которое было сделано 15 лет тому назад и отличалось низким качеством.
Еще во времена холодной войны у кубинского флота было три ударных субмарины, которые предоставила власть СССР. Но, как и большинство их крупных кораблей - две из них ушли в отставку. на сегодняшний день ВМФ Кубы эксплуатирует множество устаревшей советской техники, вроде переоборудованных рыболовных траулеров с ракетами, а также вертолетов. Delfin является наиболее впечатляющим из этих старинных судов, которые до сих пор способны нести угрозу для потенциального противника на море.
Технологии / Выбор редакции
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:53