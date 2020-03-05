СМИ опубликовали фотографии самой секретной подлодки в мире





Есть немного областей военной техники, которые столь же покрыты тайной, как подводные лодки. И даже среди них некоторые экземпляры лучше охраняются, чем другие. Издание Forbes о получении первой четкой фотографии кубинской субмарины класса Delfin благодаря туристу, приехавшему в Гавану. Это также является доказательством того, что ВС социалистической страны активизировались во Флоридском проливе. Оборонным аналитикам известно только одно публичное фото, которое было сделано 15 лет тому назад и отличалось низким качеством.Еще во времена холодной войны у кубинского флота было три ударных субмарины, которые предоставила власть СССР. Но, как и большинство их крупных кораблей - две из них ушли в отставку. на сегодняшний день ВМФ Кубы эксплуатирует множество устаревшей советской техники, вроде переоборудованных рыболовных траулеров с ракетами, а также вертолетов. Delfin является наиболее впечатляющим из этих старинных судов, которые до сих пор способны нести угрозу для потенциального противника на море.