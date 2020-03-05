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Звезда «Дом-2» Сергей Захарьяш избил Алесю Семеренко

На своей странице в Instagram участница телепроекта «Дом-2» Алеся Семеренко сообщила о расставании с Сергеем Захарьяшем. Как рассказала девушка, молодой человек поднял на неё руку, и она решила разорвать с ним отношения, а также покинуть телешоу.
Звезда «Дом-2» Сергей Захарьяш избил Алесю Семеренко

Алеся поблагодарила своих комментаторов за большое количество сочувственных сообщений, касающихся эфира, в котором Сергей ударил её головой о зеркало. Она рассказала, что сегодня произошло то же самое - в автомобиле Захарьяш ударил девушку по лицу. Она посоветовала поклонницам никогда не спускать подобные вещи от мужчин. Несмотря на то, что она признается в любви к Сергею, звезда разрывает эти отношения и покидает телешоу.

Сергей Захарьяш посчитал необходимым оправдаться и вышел в прямой эфир к своим подписчикам. По его словам, девушка была пьяна, хотела сесть за руль и вела себя довольно агрессивно.

Семеренко назвала версию молодого человека ложью, но согласилась, что вечером выпила шампанского, а через три часа пыталась сесть за руль автомобиля. По её словам, алкоголь выветрился, но Захарьяш всё равно отнял у неё ключи, что и стало причиной конфликта.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:56

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