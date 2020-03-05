Звезда «Дом-2» Сергей Захарьяш избил Алесю Семеренко





Алеся поблагодарила своих комментаторов за большое количество сочувственных сообщений, касающихся эфира, в котором Сергей ударил её головой о зеркало. Она рассказала, что сегодня произошло то же самое - в автомобиле Захарьяш ударил девушку по лицу. Она посоветовала поклонницам никогда не спускать подобные вещи от мужчин. Несмотря на то, что она признается в любви к Сергею, звезда разрывает эти отношения и покидает телешоу.Сергей Захарьяш посчитал необходимым оправдаться и вышел в прямой эфир к своим подписчикам. По его словам, девушка была пьяна, хотела сесть за руль и вела себя довольно агрессивно.Семеренко назвала версию молодого человека ложью, но согласилась, что вечером выпила шампанского, а через три часа пыталась сесть за руль автомобиля. По её словам, алкоголь выветрился, но Захарьяш всё равно отнял у неё ключи, что и стало причиной конфликта.