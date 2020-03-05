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Названы необходимые продукты-заменители во время Великого поста

Людям, которые соблюдают Великий пост, необходимо употреблять в пищу продукты-заменители. Специалисты назвали самые распространенные из них.

В список запрещенных изделий, которые нельзя есть на протяжении 40 дней после Масленицы, попали мясо, яйца, молочные продукты и алкогольные напитки. При этом существуют дни, когда можно выпить немного вина. В мясе находится белок, за счет которого обмен веществ работает полноценно, но вместо него эксперты рекомендуют употреблять бобовые. Речь идет о фасоли, горохе, нуте и чечевице. Эти растения обеспечивают организм достаточным для суточной нормы количеством белка. В то же время они лучше усваиваются. Яйца являются животным белком, содержащим витамин В. Чтобы избежать его дефицита, нужно питаться разными видами капусты, в частности брокколи, белокочанной, цветной и брюссельской. Другими заменителями запрещенных в период Великого поста продуктов стали грибы и тофу. Для фарша можно использовать крахмал и подобные фрукты, манную крупу, а также разрыхлитель.

Молочные изделия богаты кальцием, отвечающим за здоровье волос, костей, ногтей и нервной системы. Недостаток данного элемента восполняется за счет орехов, отрубей, фиников, сушеного инжира, кунжута, мака, петрушки и пшеничных отрубей. В течение поста нельзя употреблять мучное, поскольку там содержатся молоко и яйца. Желатин тоже запрещен к использованию. Заменить эти продукты можно горьким шоколадом, орехами, сухофруктами, желе на пектине, козинаками без сливочного масла, медом, вареньем, фруктами, зефиром и мармеладом.

Как отметили специалисты, свой рацион необходимо выстроить так, чтобы в нем регулярно присутствовали разные продукты, являющиеся источником энергии. Можно варить перловую, овсяную, пшенную и гречневую каши, а также киноа. Стоит помнить об орехах, так как в них много растительного белка, витаминов, минералов и полинасыщенных кислот. В овощах содержится клетчатка, которая помогает справиться с углеводной пищей.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:20

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