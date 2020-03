Названы лучшие номера артистов из России на «Евровидении»

В 1992 году РФ впервые решила покорить конкурс, а представила страну Юдифь с композицией «Вечный странник», которая заняла 23-е место. В 1995 году на «Евровидение» поехал Филипп Киркоров с «Колыбельной для Вулкана», получив от России 12 баллов, благодаря чему одержал победу. В 1996 году после введения новых правил отбора в финал конкурса могли попасть лишь 22 артиста. Российский певец Андрей Косинский оказался на 26-й позиции, из-за чего проиграл. Через год на фестиваль отправилась Алла Пугачева, однако одноименная песня позволила ей занять 15 место. В 2000-м году после 2-летнего перерыва РФ отправила на «Евровидение» Алсу с песней «Сон», которая помогла ей попасть на 2-е место. В 2003 году страну на международном конкурсе представила группа t.A.T.u, вызвавшая в свое время огромный резонанс. Тем не менее, она обрела популярность не только на родине, но и в западных государствах. На мероприятии коллектив занял 3-е место.В 2006 году на «Евровидение» поехал Дима Билан с композицией Never Let You Go, но его номер не помог звезде победить. В следующем году страну снова ожидала 2-я позиция благодаря группе SEREBRO, исполнившей трек Song Number One. В 2008 году Билан во второй раз решил проявить себя на мероприятии с песней Believe, которая получила наивысшую оценку и принесла России победу. В 2009 году страну на конкурсе представили «Бурановские бабушки» с композицией Party for Everybody, за счет которой смогли занять 2-е место. В 2016 году Сергей Лазарев с треком You Are the Only One покорил сердца многих слушателей, но победителем артист не стал. Тогда украинская певица Джамала выиграла главный приз.В этом году Россию на важном событии представит группа Little Big. Как отметили многие критики, она сможет занять разве что 2-е место. Тем не менее, лидер коллектива Илья Прусикин заявил, что планирует подойти к своему выступлению с юмором, который присущ русскому человеку. Многие российские знаменитости поддержали ребят. Название песни, с которой артисты отправятся на «Евровидение», объявят в скором времени.