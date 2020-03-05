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Названы лучшие номера артистов из России на «Евровидении»

За все годы существования «Евровидения» Россия несколько раз смогла попасть в тройку лидеров. Корреспонденты составили рейтинг самых лучших номеров артистов на мероприятии.
Названы лучшие номера артистов из России на «Евровидении»

В 1992 году РФ впервые решила покорить конкурс, а представила страну Юдифь с композицией «Вечный странник», которая заняла 23-е место. В 1995 году на «Евровидение» поехал Филипп Киркоров с «Колыбельной для Вулкана», получив от России 12 баллов, благодаря чему одержал победу. В 1996 году после введения новых правил отбора в финал конкурса могли попасть лишь 22 артиста. Российский певец Андрей Косинский оказался на 26-й позиции, из-за чего проиграл. Через год на фестиваль отправилась Алла Пугачева, однако одноименная песня позволила ей занять 15 место. В 2000-м году после 2-летнего перерыва РФ отправила на «Евровидение» Алсу с песней «Сон», которая помогла ей попасть на 2-е место. В 2003 году страну на международном конкурсе представила группа t.A.T.u, вызвавшая в свое время огромный резонанс. Тем не менее, она обрела популярность не только на родине, но и в западных государствах. На мероприятии коллектив занял 3-е место.

В 2006 году на «Евровидение» поехал Дима Билан с композицией Never Let You Go, но его номер не помог звезде победить. В следующем году страну снова ожидала 2-я позиция благодаря группе SEREBRO, исполнившей трек Song Number One. В 2008 году Билан во второй раз решил проявить себя на мероприятии с песней Believe, которая получила наивысшую оценку и принесла России победу. В 2009 году страну на конкурсе представили «Бурановские бабушки» с композицией Party for Everybody, за счет которой смогли занять 2-е место. В 2016 году Сергей Лазарев с треком You Are the Only One покорил сердца многих слушателей, но победителем артист не стал. Тогда украинская певица Джамала выиграла главный приз.

В этом году Россию на важном событии представит группа Little Big. Как отметили многие критики, она сможет занять разве что 2-е место. Тем не менее, лидер коллектива Илья Прусикин заявил, что планирует подойти к своему выступлению с юмором, который присущ русскому человеку. Многие российские знаменитости поддержали ребят. Название песни, с которой артисты отправятся на «Евровидение», объявят в скором времени.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:04

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