Сервис игр PlayStation Now порадует геймеров мартовскими новинками

«Я считаю, Control была на самом деле хорошей, однако не получила достаточного количества людей. Поэтому мне приятно, что анонсировать её в Xbox Game Pass, и полагаю, как можно больше пользователей смогут поиграть в неё, — сказал он во время трансляции Mixer Extra Life. — Игра принадлежит нашим друзьям из Remedy» - сообщил Фил Спенсер.





В течении шести месяцев геймеры по подписке смогут наслаждаться играми. На данный момент сервис имеет больше 800 игр. Стоит отметить, что в конце года глава Xbox Фил Спенсер анонсировал выпуск боевика Remedy в Xbox Game Pass. Согласно его утверждению, пользователи не смогли по достоинству оценить игру, а подписка является идеальным вариантом для улучшения этой ситуации.Среди новинок PS Now можно отметить такие: Shadow of the Tomb Raider — на полгода, Control — на полгода, Wolfenstein II: The New Colossus, NASCAR Heat 3, Nights of Azure, Nights of Azure 2: Bride of the New Moon, Warriors All-Stars, Toukiden Kiwami, Toukiden 2, Romance of the Three Kingdoms 13, Dead or Alive 5 Last Round.Недавно также стало известно, что японская транснациональная корпорация Sony планирует выпустить PlayStation 5 Pro в 2020 году в двух версиях. Одна из них будет более мощной и дорогой PlayStation Pro, а другая - бюджетным вариантом.