АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по…
EUR 73.94 USD 66.44
Курс валют на 04.03.2020

Сервис игр PlayStation Now порадует геймеров мартовскими новинками

Сервис игр PlayStation Now порадует геймеров мартовскими новинками. Пользователей привлекли главные хиты подборки - Control и Shadow of the Tomb Raider.


В течении шести месяцев геймеры по подписке смогут наслаждаться играми. На данный момент сервис имеет больше 800 игр. Стоит отметить, что в конце года глава Xbox Фил Спенсер анонсировал выпуск боевика Remedy в Xbox Game Pass. Согласно его утверждению, пользователи не смогли по достоинству оценить игру, а подписка является идеальным вариантом для улучшения этой ситуации.
«Я считаю, Control была на самом деле хорошей, однако не получила достаточного количества людей. Поэтому мне приятно, что анонсировать её в Xbox Game Pass, и полагаю, как можно больше пользователей смогут поиграть в неё, — сказал он во время трансляции Mixer Extra Life. — Игра принадлежит нашим друзьям из Remedy» - сообщил Фил Спенсер.

Среди новинок PS Now можно отметить такие: Shadow of the Tomb Raider — на полгода, Control — на полгода, Wolfenstein II: The New Colossus, NASCAR Heat 3, Nights of Azure, Nights of Azure 2: Bride of the New Moon, Warriors All-Stars, Toukiden Kiwami, Toukiden 2, Romance of the Three Kingdoms 13, Dead or Alive 5 Last Round.

Недавно также стало известно, что японская транснациональная корпорация Sony планирует выпустить PlayStation 5 Pro в 2020 году в двух версиях. Одна из них будет более мощной и дорогой PlayStation Pro, а другая - бюджетным вариантом.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 00:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эвелина Бледанс общается с отцом сына Семена только по проблемам с…
Протоиерей Дмитрий Смирнов считает бесполезным образование для…
Учёные выяснили, что мужчины различают по запаху возбуждённых…
Елена Степаненко решила улучшить эстетику своей улыбки с помощью…
Звезды сериала “Волчонок” Макс и Чарли Карвер получили серьезные роли в фильме…
По-слухам, участник «Дом-2» Денис Мокроусов уже «положил глаз» на квартиру Ольги…
Психолог Олеся Андрианова рассказала, стоит ли ограничивать детей в пользовании…
«Почесывание и зуд»: Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своих…
В Китае выявили первый случай в мире энцефалита из-за…
Влияние #MeToo: Из ремейка "Мулан" убрали избранника…
Звезда «Дом-2» Роман Макеев избавляется от тату, посвящённого Алене…
Патриарх Кирилл считает Великий пост "встряской сознания" для…
Елизавета II, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель из-за коронавируса отказались от…
В этом году процессор Kirin 1020 дебютирует на смартфоне Huawei Mate…
“Как сходить в туалет, не привлекая внимания”: Гарик Харламов посмеялся над очередным выпуском шоу Елены…
Британские ученые разработали приложение для выявления риска преждевременных…
«Зависит от Хейли»: Джастин Бибер рассказал о желании стать…
Милош Бикович высказался о возможности выхода продолжения фильма…
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова поборола депрессию и сделала ремонт в…
Алсу станцевала в атласном платье для съемок клипа Димы…
Жена Павла Мамаева убеждена, что арест мужа помог им сохранить…
Поклонники раскритиковали украинскую певицу Jerry Heil за пост о группе Little…
Младший сын Бритни Спирс пожелал смерти своему…
Ученые перечислили продукты, которые снимают стресс и улучшают…
Героиня фильма «Девчата» актриса Инна Макарова попала в больницу в тяжелом…
Эксперты: Климатическое оружие более мощное, чем…
Врачи составили список продуктов, повышающие риск развития заболеваний…
Алла Довлатова рассказала, как за один день потеряла работу на двух радиостанциях и трех…
Просмотреть все новости