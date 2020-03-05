Сервис игр PlayStation Now порадует геймеров мартовскими новинками

«Я считаю, Control была на самом деле хорошей, однако не получила достаточного количества людей. Поэтому мне приятно, что анонсировать её в Xbox Game Pass, и полагаю, как можно больше пользователей смогут поиграть в неё, — сказал он во время трансляции Mixer Extra Life. — Игра принадлежит нашим друзьям из Remedy» - сообщил Фил Спенсер.



