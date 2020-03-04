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В Китае выявили первый случай в мире энцефалита из-за коронавируса

В Китае из больницы Пекина выписан пациент, которому был поставлен диагноз пневмония, вызванная новым типом коронавируса, а также энцефалит. Как сообщают в больнице «Дитань», коронавирус может также поражать и ЦНС.

Из 150 человек, госпитализированных в медучреждение с 12 января, только у одного пациента был поставлен указанный диагноз. Ранее медики наблюдали у людей поражение печени, травмы миокарда, острый респираторный синдром. В редких случаях происходили нарушения в работе других внутренних органов, однако случаев с поражениями ЦНС не фиксировалось. Мужчина 56 лет оказался в больнице 24 января с вирусной пневмонией и тяжелой дыхательной недостаточностью. Лечение заключалось в антивирусной и противобактериологической терапии, совмещаемых с препаратами традиционной медицины. Спустя некоторое время улучшений состояния здоровья больного не наблюдалось, а на 10-й день была проведена МРТ, показавшая частичные изменения в структуре легких. Через четыре дня у мужчины стали наблюдаться судороги челюстно-лицевых мышц, а после проведения необходимого осмотра положительным оказался результат на регидность затылочных мышц и замедленный зрачковый рефлекс. Во время проведения МРТ головы патологий не было выявлено.

Далее пациенту был назначен анализ спинномозговой жидкости на возможный патоген инфекционного недуга, в ходе которого были исключены другие возбудители и обнаружен геном коронавируса COVID-19. Таким образом медики диагностировали у пациента вирусный энцефалит. Последующее лечение в течение двух недель дало положительный результат, а симптомы нарушения работы ЦНС исчезли. Затем продолжилось лечение от коронавируса.

Завотделом интенсивной терапии больницы Лю Цзин сообщил, что своевременное проведение анализа спинномозговой жидкости, учитывая недавний случай, является крайне важной процедурой, так как помогает более комплексно понимать особенности COVID-19, чтобы назначить эффективное лечение недуга и осложнений, связанных с работой ЦНС. Более того, все вышеуказанное поможет снизить смертность от опасного заболевания.

В слову, 25 февраля мужчина завершил лечение, которое оказалось успешным, и был выписан из медицинского учреждения.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 20:10

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