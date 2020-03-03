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«Это бессмысленно»: Юлия Самойлова призвала не сравнивать Сергея Лазарева и группу Little Big

Российская певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году, призвала не сравнивать Сергея Лазарева и петербургскую группу Little Big, которая представит страну в нынешнем году. По мнению артистки, подобные сравнения являются бессмысленными.
«Это бессмысленно»: Юлия Самойлова призвала не сравнивать Сергея Лазарева и группу Little Big

В беседе с журналистами Самойлова подчеркнула, что даже если питерскому коллективу не удастся завоевать первой место, то его музыка надолго останется в памяти у зрителей. Саму же группу Little Big артистка считает самой западной из всего отечественного шоу-бизнеса, при этом подчеркнула, что членам этого коллектива удивительным образом удается заставить весь мир танцевать свои «странные танцы». А вот сравнивать будущих конкурсантов с певцом Сергеем Лазаревым, не так давно представлявшем страну на «Евровидении», артистка не стала. «Это бессмысленно», - отмечает она.

Как сообщает издание New Inform, впервые о том, что Little Big представит Россию на конкурсе в 2020 году стало известно 2 марта от руководства «Первого канала». На данный момент нет данных лишь о том, с какой песней коллектив планирует отправиться Голландию. Об этом станет известно немного позже – сразу после того, как музыканты завершат работу над новым клипом.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:06

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