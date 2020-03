«Это бессмысленно»: Юлия Самойлова призвала не сравнивать Сергея Лазарева и группу Little Big

В беседе с журналистами Самойлова подчеркнула, что даже если питерскому коллективу не удастся завоевать первой место, то его музыка надолго останется в памяти у зрителей. Саму же группу Little Big артистка считает самой западной из всего отечественного шоу-бизнеса, при этом подчеркнула, что членам этого коллектива удивительным образом удается заставить весь мир танцевать свои «странные танцы». А вот сравнивать будущих конкурсантов с певцом Сергеем Лазаревым, не так давно представлявшем страну на «Евровидении», артистка не стала. «Это бессмысленно», - отмечает она.Как сообщает издание New Inform , впервые о том, что Little Big представит Россию на конкурсе в 2020 году стало известно 2 марта от руководства «Первого канала». На данный момент нет данных лишь о том, с какой песней коллектив планирует отправиться Голландию. Об этом станет известно немного позже – сразу после того, как музыканты завершат работу над новым клипом.