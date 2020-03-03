Блогер Ида Галич рассказала о том, что фигура Оксаны Самойловой вызывает у неё чувство зависти





Ида Галич призналась, из-за постоянной занятости не может, как и прежде, уделять время социальным сетям. Всё своё время она посвящает первенцу. Но также из-за огромных отёков, от которых у неё пока не получается избавиться, ей приходиться жертвовать минимальной активностью в микроблоге. Оксана Самойлова не знакома с такими проблемами. Она является многодетной матерью, поразившей своих поклонников шикарной и стройной фигурой уже через несколько дней после кесарева.Позднее на её странице в Instagram появилось видео, на котором жена Джигана в бикини прогулялась по пляжу. Блогер признаётся, такая фигура вызывает в ней чувство зависти: «Жена Джигана выглядит после рождения ребёнка так, как я до родов не выглядела. По этому поводу у меня развилась депрессия. Моя фигура выглядит совершенно по-другому». Позднее она добавила: «Однако я не для этого стала блогером. У большинства рожениц после появления ребёнка фигура не соответствует каким-либо стандартам. Поэтому не стоит комплексовать и переживать, смотрите на меня», — отметила Галич.