Дочь певицы Валерии поделилась архивными кадрами из детства

На страничке артистки в социальной сети Instagram появился небольшой ролик с нарезкой видеоматериалов, снятых еще в то время, когда Анне Шульгиной было всего несколько лет от роду. «Без лишних слов», - гласит подпись самой певицы под этой публикацией. Поклонники SHENA пришли в восторг от увиденного и оставили под ее новым постом огромное количество лестных комментариев. Дочь Валерии они назвали «умилительной» и «хорошенькой девчушкой», а саму девушку поблагодарили за возможность познакомиться со столь редкими материалами.Примечательно, что совсем недавно Валерия призналась в том, насколько сильно поражена успехами дочери в музыке. «Неожиданно для всех нас в нашей семье родилась довольно серьезная творческая единица. Всего год тому назад она решила работать самостоятельно, уже сейчас я могу честно сказать, что я поражена результатами», - утверждала народная артистка.