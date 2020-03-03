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Дочь певицы Валерии поделилась архивными кадрами из детства

Дочь известной российской певицы Валерии, 26-летня Анна Шульгина решила пойти по стопам матери и тоже покоряет сцену. Девушка выступает под творческим псевдонимом SHENA и уже успела завоевать собственную армию поклонников. А недавно она поделилась с фантами своими архивными детскими кадрами, чем растрогала подписчиков.
Дочь певицы Валерии поделилась архивными кадрами из детства

На страничке артистки в социальной сети Instagram появился небольшой ролик с нарезкой видеоматериалов, снятых еще в то время, когда Анне Шульгиной было всего несколько лет от роду. «Без лишних слов», - гласит подпись самой певицы под этой публикацией. Поклонники SHENA пришли в восторг от увиденного и оставили под ее новым постом огромное количество лестных комментариев. Дочь Валерии они назвали «умилительной» и «хорошенькой девчушкой», а саму девушку поблагодарили за возможность познакомиться со столь редкими материалами.

Примечательно, что совсем недавно Валерия призналась в том, насколько сильно поражена успехами дочери в музыке. «Неожиданно для всех нас в нашей семье родилась довольно серьезная творческая единица. Всего год тому назад она решила работать самостоятельно, уже сейчас я могу честно сказать, что я поражена результатами», - утверждала народная артистка.

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ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:39

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