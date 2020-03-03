Певица Нюша поделилась забавными фото своей дочери Симбы

Новый пост певицы Нюши на веб-платформе Instagram вызвал умилительные реакции со стороны подписчиков. Дело в том, что на прикрепленном снимке исполнительница показалась вместе со своей дочкой Симбой. Мама с дочкой выглядели немного потрепанными после сна, что Анна Шурочкина упомянула в подписи к публикации: «Как вам наши утренние укладки?». Большинство комментаторов восхищались видом маленькой наследницы шоумена Игоря Сивова, которая с каждым днем становится все более похожей на отца.Известно, что годовалая Симба появилась в звездной семье в ноябре 2018 года. Пара долгое время скрывала имя малышки и впоследствии удивила фанатов подобным выбором. Позднее Нюша сообщила, что они нарекли свою дочку таким образом, поскольку с детства любили мультфильм "Король Лев" с одноименным персонажем. Стоит отметить, что для Сивова текущий брак является вторым по счету. От бывшей супруги у него остались двое детей.