Психологи перечислили необычные профессии для «альфа-самца»





Американский психолог Дэвид Коэн утверждает, что «альфа-самцы» отличаются от прочих представителей мужского пола отнюдь не достижениями в жизни. Скорее, их характеризует целеустремленность и уверенность в себе, которая требует выражения в соответствующей профессии. Именно поэтому большинство подобных мужчин становятся сотрудниками полиции, шахтерами, дальнобойщиками, военнослужащими, пилотами. Все же, иногда их место работы может отличаться от устоявшегося стереотипа.К примеру, обладающие высоким интеллектом «альфа-самцы» лучше всего проявляют себя в бизнесе, и потому занимают должности директоров, управленцев и топ-менеджеров. Поэтому для многих обывателей становится неожиданным отсутствие привлекательной внешности и спортивного тела у властного человека. Более необычными оказались результаты исследований генома успешных людей, проведенный экспертами из Университетского колледжа Лондона. Ученые нашли участок ДНК, отвечающий за лидерские качества - rs4950.