Ученые из Израиля создали вакцину против коронавируса





Власти Израиля под руководством главы правительства Биньямина Нетаньяху провели совещание, которое посвящалось распространению пневмонии. Председатель правительства отметил, что не допустить появление в пределах государства недуга нереально, несмотря на все принимаемые для этого меры. Основной задачей чиновников является следующее: максимально отсрочить вспышку в Израиле заболеваний, связанных с коронавирусом. В Институте биологических исследований уже приступили к созданию соответственной вакцины. Определенный препарат уже готов к настоящему моменту, но теперь медикам необходимо провести тестирование новинки, чтобы полноценно судить о ее возможностях. Это займет, как сейчас предполагается, как минимум три месяца.Некоторые ученые выразили сомнение, что лекарство против коронавируса разработано и будет доступно для всех нуждающихся. В частности, сотрудники одной из лечебниц Иерусалима, перед этим побывав в Японии, где осматривали заразившихся коронавирусом соотечественников, отметили незначительную вероятность того, что нужную вакцину вскоре станут применять при возможной вспышке болезни.В начале марта в Израиле врачи зафиксировали десять эпизодов заражения. Двоих пациентов, доставленных из Японии, отправили в клинику сразу после прибытия на родину. Один из них выздоровел и был выписан домой.