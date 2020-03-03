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Ученые из Израиля создали вакцину против коронавируса

Распространение коронавируса затронуло и Израиль. В стране создали собственную вакцину для противодействия этой эпидемии.
Ученые из Израиля создали вакцину против коронавируса

Власти Израиля под руководством главы правительства Биньямина Нетаньяху провели совещание, которое посвящалось распространению пневмонии. Председатель правительства отметил, что не допустить появление в пределах государства недуга нереально, несмотря на все принимаемые для этого меры. Основной задачей чиновников является следующее: максимально отсрочить вспышку в Израиле заболеваний, связанных с коронавирусом. В Институте биологических исследований уже приступили к созданию соответственной вакцины. Определенный препарат уже готов к настоящему моменту, но теперь медикам необходимо провести тестирование новинки, чтобы полноценно судить о ее возможностях. Это займет, как сейчас предполагается, как минимум три месяца.

Некоторые ученые выразили сомнение, что лекарство против коронавируса разработано и будет доступно для всех нуждающихся. В частности, сотрудники одной из лечебниц Иерусалима, перед этим побывав в Японии, где осматривали заразившихся коронавирусом соотечественников, отметили незначительную вероятность того, что нужную вакцину вскоре станут применять при возможной вспышке болезни.

В начале марта в Израиле врачи зафиксировали десять эпизодов заражения. Двоих пациентов, доставленных из Японии, отправили в клинику сразу после прибытия на родину. Один из них выздоровел и был выписан домой.

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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:29

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