Юрий Лоза сообщил, что не будет поддерживать Little Big на "Евровидении-2020"

Новое интервью с Юрием Лозой пролило свет на отношение музыканта к популярной группе Little Big, заслужившей прозвища "русский Die Antwoord". По мнению 66-летнего певца, участники этого музыкального проекта прославляют культуру стран англосферы, о чем говорит название коллектива и язык исполнения песен. Поэтому Лоза решил не болеть за Little Big, которые будут представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2020".Некоторые пользователи Сети были не согласны с высказываниями поэта-песенника, приводя в пример Диму Билана, Сестер Толмачевых, Сергея Лазарева и многих других исполнителей, которые неоднократно выступали с песнями на иностранном языке. Стоит отметить, что о решении отправить Little Big на "Евровидение" объявил Первый канал, который будет вести трансляцию мероприятия в РФ. Лидер рейв-группы Илья Прусикин днями ранее сообщил, что представленный хит получится "веселым, с бразильским оттенком".