Wi-Fi 7 предоставит в три раза более высокую скорость, чем Wi-Fi 6





Производители электроники все чаще внедряют поддержку нового протокола передачи данных Wi-Fi 6 после того, как была пройдена стандартизация от Wi-Fi Alliance. Тем не менее, в Сети начали распространяться сведения о мощном стандарте седьмого поколения, чьи характеристики и предположительная дата внедрения стали доступны пользователям. Отмечается, что если 6-я версия Wi-Fi 6 обеспечивает скорость до 9,6 Гбит/сек, то улучшенная версия достигнет показателя в 30 Гбит/сек. Новинка также станет более "дальнобойной".Разработчики из Wi-Fi Alliance планируют подготовить выход Wi-Fi 7 до 2023 года. Помимо увеличения пропускной способности, технология получит необычные функции. В частности, с помощью подключения к беспроводной связи можно будет отслеживать состояние того или иного человека: определять частоту дыхания и физическое местоположение. Подобное решение станет очень актуальным для пожилых людей, живущих в одиночестве. Также седьмое поколение стандарта сможет автоматизировать элементы "умного" дома и распознавать присутствие пользователя.