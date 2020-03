Сергей Лазарев позитивно оценил участие Little Big в «Евровидении-2020»

Сергей Лазарев пожелал удачи коллективу Little Big относительно будущего выступления на «Евровидении-2020» в Нидерландах. При этом, выбор российской коллегии певец назвал «стратегически правильным», что говорит о больших шансах на успех группы. Самыми сильными сторонами музыкантов Лазарев назвал способность привнести веселье, юмор и драйв в песенный конкурс, которому этих качеств часто не хватает. Что касается уверенности в победе Little Big, то бронзовый призер «Евровидения-2016» воздержался от однозначного ответа.По мнению Лазарева, международный конкурс является непредсказуемым, поскольку он включает в себя исполнителей разных жанров, стилей и образов. Хотя некоторые пользователи Сети негодовали по поводу того, что эпатажная группа Little Big будет представлять Россию, неоднократно отмечались случаи, когда победителями становились неординарные коллективы. К примеру, Lordi и Кончита Вурст смогли занять первые места не только благодаря музыкальному таланту, но и смелому имиджу.