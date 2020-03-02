В Ленобласти чучело Масленицы сожгли с помощью огнемета





Видеозапись произошедшего позднее была опубликована в социальных сетях. На показанных кадрах можно увидеть, как возле чучела ходит мужчина с громоздким устройством и выпускает по Масленице струящийся огонь. Можно также обратить внимание на то, что мужчина старательно выпускает струи огня в основание чучела, однако оно никак не хочет разгораться из-за сырости. Однако позднее эти попытки все же увенчались успехом.Позднее в администрации сельского поселения, на территории которого якобы были сняты указанные кадры, отметили, что никакого оружия во время праздника на самом деле не было. По словам представителей местных властей, в руках у мужчины на видео вовсе не огнемет, а устройство для проведения огненных шоу. Кроме того, отмечается, что за проведением праздника следили сотрудники местной пожарной дружины, поэтому никаких внештатных ситуаций и тем более происшествий зафиксировано не было.