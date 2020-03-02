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Ученые обнаружили сохранившиеся клетки и следы ДНК в скелете динозавра

Современное сообщество палеонтологов сходится на мнении, что ДНК не может в полной мере выжить на протяжении десятков миллионов лет. При этом ученые из США и Китая недавно обнаружили сохранившиеся клетки и следы генома динозавра в его скелете.

Исследователи из Академии наук КНР и Университета Северной Каролины в США нашли признаки органического материала в окаменелостях динозавров, возрастом 75 миллионов лет. Команда утверждает, что обнаружила сохранившиеся хрящевые клетки, протеины, хромосомы и даже ДНК. К подобному открытию со скепсисом отнеслись их коллеги, поскольку генетические структуры распадаются после 1 млн лет. Открытие было совершено во время изучения фрагментов черепа Hypacrosaurus, травоядной рептилии из ряда утконосых динозавров, обитавших на Земле в меловой период.

Внутри этих фрагментов находились клетки, некоторые из которых все еще были связаны таким образом, который напоминает о заключительных стадиях клеточного деления. Другая группа следов содержала химические соединения, похожие на хромосомы. Эти результаты предполагают, что ДНК может сохраняться в течение длительного периода времени, изучение позволит раскрыть все молекулярные секреты, которые скрываются в древних тканях. В то же время о клонировании динозавров пока речи быть не может из-за малого понимания их генома.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:16

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