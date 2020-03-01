Звезда «Дом-2» Саша Черно: «Папа Иосифа перешёл все грани»





Между супругами Иосифом Оганесяном и Сашей Черно уже несколько недель продолжается конфликт. Более того, он вырос до того, что ребята хотели развестись. Такое решение поддержали родители Иосифа. В этот момент и посыпались в адрес Саши Черно бесконечные обвинения. В итоге сейчас девушка решила все объяснить. Она написала, что Иосиф Оганесян виноват в том, что не пресек момент, когда его мама и папа начали лезть в их отношения.По словам Саши, после вмешательства извне ссора обрела совсем другой характер. Более того, Черно посетовала, у нее уже был просто крик души, отец Иосифа говорил, что она уйдет от супруга, а своего ребенка оставит на его семью. Девушка уверена, подобные поведения беспочвенны, но очень сильно ее обидели. Ко всему, семья Иосифа Оганесяна неоднократно отмечала, что Саша Черно ему не пара.Кроме того, Саша Черно подчеркнула, что Иосиф Оганесян не платит ее долги, но это в принципе никого не должно волновать, и предложила всем все-таки наладить общение и жить дружно.