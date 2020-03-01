Мария Шукшина поделилась новым видео с 2-летним внуком

Сама Фрейя Зильбер неоднократно утверждала, что отцом ее ребенка является Касаткин, однако семья Шукшиных отказывалась верить девушке. Установить истину помогла ДНК-экспертиза, которая подтвердила, что сын Шукшиной действительно приходится мальчику отцом. «Каждый пытается заработать как умеет, поэтому судить Фрейю за ее участие в скандальных телепрограммах я не буду», - утверждала тогда сама актриса. Сейчас же маленький Марк живет с отцом. Его мать сама приняла решение отдать мальчика, решив, что расти в условиях известной состоятельной семьи ему будет намного лучше, чем с матерью, которая вынуждена лечиться от алкоголизма.К слову, сам Макар Касаткин постепенно свыкается с ролью отца, судя по опубликованному Марией Шукшиной видеоролику, парень охотно играет со своим ребенком и радуется даже тому факту, что ему удается вызвать на лице малыша улыбку.