АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП лучших больших кроссоверов 2020…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Мария Шукшина поделилась новым видео с 2-летним внуком

Известная российская актриса и телеведущая Мария Шукшина показала поклонникам своего 22-летнего наследника Макара Касаткина и его подросшего 2-летнего сына Марка. Мальчик родился в браке сына актрисы с Фрейей Зильбер. Забавную видеозапись совместных игр сына и внука знаменитость опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram.
Мария Шукшина поделилась новым видео с 2-летним внуком

Сама Фрейя Зильбер неоднократно утверждала, что отцом ее ребенка является Касаткин, однако семья Шукшиных отказывалась верить девушке. Установить истину помогла ДНК-экспертиза, которая подтвердила, что сын Шукшиной действительно приходится мальчику отцом. «Каждый пытается заработать как умеет, поэтому судить Фрейю за ее участие в скандальных телепрограммах я не буду», - утверждала тогда сама актриса. Сейчас же маленький Марк живет с отцом. Его мать сама приняла решение отдать мальчика, решив, что расти в условиях известной состоятельной семьи ему будет намного лучше, чем с матерью, которая вынуждена лечиться от алкоголизма.

К слову, сам Макар Касаткин постепенно свыкается с ролью отца, судя по опубликованному Марией Шукшиной видеоролику, парень охотно играет со своим ребенком и радуется даже тому факту, что ему удается вызвать на лице малыша улыбку.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Хочу сладкого и пошалить»: Татьяна Брухунова сравнила себя с…
Кремировать и развеять прах: Блогер Екатерина Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане…
Звезда «Дом-2» Саша Черно: «Папа Иосифа перешёл все…
Steam объявил бесплатные выходные для симулятора экстремальной…
Диетологи рассказали о продуктах, которые стоит употреблять в Великий…
Названы самые популярные среди россиян направления для путешествий в…
«Увез его насильно»: Звезда «Реальных пацанов» Светлана Мотолыгина обвинила бывшего мужа в похищении…
OnePlus готовит презентацию совершенно нового…
Мария Шукшина поделилась новым видео с 2-летним…
Врачи: Тошнота после секса может сигнализировать об опасной…
Новый флагманский смартфон Nokia получит квадрокамеру…
Надежда Бабкина дала свою фамилию троим…
Медики разрушили популярные мифы о коронавирусе…
Перечислены модели, которые появились и пропали с авторынка РФ в 2020…
Представлен первый в мире смартфон с новым типом…
Несовершеннолетняя дочь актёра Александра Михайлова собралась…
"Будет большое шоу" : Катя Гордон прокомментировала обвинения в…
«Безответственность и вакханалия»: Юлия Савичева возмутилась реакцией блогера на трагедию в московской…
В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов…
Автоэксперты объяснили, как избежать проблем после установки защиты…
Учёные : Изменения работы мочевого пузыря являются симптомами развития рака…
Астрономы выяснили, есть ли жизнь на комете…
Компания Mercedes анонсировала выпуск трех новых…
Павел Прилучный и Агата Муцениеце вызвали слухи о примирении совместным…
Актриса Елена Подкаминская в 40 лет родила третьего…
Роза Сябитова: "Для меня весна — это начало новых проектов и реализация…
Оксана Самойлова рассказала об изменениях в жизни дочерей после рождения…
В автосалонах России начались продажи обновленного Volkswagen…
Просмотреть все новости