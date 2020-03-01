Мария Шукшина поделилась новым видео с 2-летним внуком
Известная российская актриса и телеведущая Мария Шукшина показала поклонникам своего 22-летнего наследника Макара Касаткина и его подросшего 2-летнего сына Марка. Мальчик родился в браке сына актрисы с Фрейей Зильбер. Забавную видеозапись совместных игр сына и внука знаменитость опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram.
Сама Фрейя Зильбер неоднократно утверждала, что отцом ее ребенка является Касаткин, однако семья Шукшиных отказывалась верить девушке. Установить истину помогла ДНК-экспертиза, которая подтвердила, что сын Шукшиной действительно приходится мальчику отцом. «Каждый пытается заработать как умеет, поэтому судить Фрейю за ее участие в скандальных телепрограммах я не буду», - утверждала тогда сама актриса. Сейчас же маленький Марк живет с отцом. Его мать сама приняла решение отдать мальчика, решив, что расти в условиях известной состоятельной семьи ему будет намного лучше, чем с матерью, которая вынуждена лечиться от алкоголизма.
К слову, сам Макар Касаткин постепенно свыкается с ролью отца, судя по опубликованному Марией Шукшиной видеоролику, парень охотно играет со своим ребенком и радуется даже тому факту, что ему удается вызвать на лице малыша улыбку.
Сама Фрейя Зильбер неоднократно утверждала, что отцом ее ребенка является Касаткин, однако семья Шукшиных отказывалась верить девушке. Установить истину помогла ДНК-экспертиза, которая подтвердила, что сын Шукшиной действительно приходится мальчику отцом. «Каждый пытается заработать как умеет, поэтому судить Фрейю за ее участие в скандальных телепрограммах я не буду», - утверждала тогда сама актриса. Сейчас же маленький Марк живет с отцом. Его мать сама приняла решение отдать мальчика, решив, что расти в условиях известной состоятельной семьи ему будет намного лучше, чем с матерью, которая вынуждена лечиться от алкоголизма.
К слову, сам Макар Касаткин постепенно свыкается с ролью отца, судя по опубликованному Марией Шукшиной видеоролику, парень охотно играет со своим ребенком и радуется даже тому факту, что ему удается вызвать на лице малыша улыбку.