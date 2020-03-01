Звезда «Дом-2» Лена Хромина сыграла одну из ролей в сериале

Лена Хромина никогда не скрывала, что является творческим человеком. Более того, девушка рисует и зарабатывает на своих картинах. А совсем недавно она освоила еще и профессию актрисы. Так, по словам Лены Хроминой, она снялась в нескольких сериалах. Обе ее роли связаны со спортом. В одной кинокартине девушка играет фитнес-инструктора, а в другой - «фитоняшку».В личном блоге Лена Хромина рассказала, что в сериале «Фитнес» как раз и исполнила роль той самой «фитоняшки», на которую засмотрелся тренер по боксу.Поклонники звезды «Дом-2» Лены Хроминой тут же принялись ее хвалить. Так, они сказали, что "Лена молодец, потому что постоянно пробует что-то новое". Фолловеры сказали, что им приятно наблюдать за внешне и внутренне красивыми людьми. Помимо этого, Лене Хроминой пожелали дальнейшего карьерного роста в ее новом начинании.