Звезда «Дом-2» Настя Кочервей купила маме квартиру за два миллиона
Бывшая участница скандального телевизионного проекта «Дом-2» Настя Кочервей купила для своей любимой мамы подарок, который давно мечтала ей преподнести. Так, девушка приобрела квартиру, стоимостью два миллиона рублей.
Еще совсем недавно покупка нового жилья для экс-участницы проекта «Дом-2» Насти Кочервей была самой заветной мечтой. Для ее осуществления девушка очень много работала. По ее словам, она достаточно давно хотела в качестве подарка преподнести своей родительнице новую квартиру в Краснодаре.
На данный момент все мечты о недвижимости превратились в реальность. Настя Кочервей рассказала, что сразу после сделки в Дубаи отправилась в Россию, чтобы осуществить задуманное. Кочервей отмечает, что после приобретения тут же позвонила своей маме и рассказала о покупке. В то, что у нее все получилось, звезда проекта «Дом-2» Настя Кочервей не может поверить до сих пор.
Известно, что бывшая участница телестройки Настя Кочервей купила однокомнатную квартиру, за которую заплатила ровно два миллиона рублей. Единственный минус ее приобретения - это полное отсутствие мебели.
Еще совсем недавно покупка нового жилья для экс-участницы проекта «Дом-2» Насти Кочервей была самой заветной мечтой. Для ее осуществления девушка очень много работала. По ее словам, она достаточно давно хотела в качестве подарка преподнести своей родительнице новую квартиру в Краснодаре.
На данный момент все мечты о недвижимости превратились в реальность. Настя Кочервей рассказала, что сразу после сделки в Дубаи отправилась в Россию, чтобы осуществить задуманное. Кочервей отмечает, что после приобретения тут же позвонила своей маме и рассказала о покупке. В то, что у нее все получилось, звезда проекта «Дом-2» Настя Кочервей не может поверить до сих пор.
Известно, что бывшая участница телестройки Настя Кочервей купила однокомнатную квартиру, за которую заплатила ровно два миллиона рублей. Единственный минус ее приобретения - это полное отсутствие мебели.