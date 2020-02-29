В Бразилии ученые расшифровали геном китайского коронавируса





Работа велась учеными в тандеме с коллегами из IMTSP и Университета Оксфорда. Результаты исследования были получены через двое суток после того, как получил подтверждение первый случай инфицирования COVID-19 в Латинской Америке. Ученые использовали метод секвенирования с помощью портативного ДНК-анализатора, что позволило выполнить процедуру в режиме реального времени. Предварительный анализ показал, что бразильский коронавирус демонстрирует отличия от штамма, обнаруженного в городе Ухань. При этом две мутации в геноме соответствуют тем, которые найдены в структуре вируса из Мюнхена. Исследователи намерены использовать знания о строении генома при разработке вакцины от коронавируса.Как известно, первый случай заболевания COVID-19 на территории Бразилии зарегистрирован в среду, 26 февраля, у 61-летнего гражданина. Он недавно путешествовал в Италии, поэтому под подозрением остаются также люди, недавно вернувшиеся из государств, где уже происходили случаи болезни.