Школьник из российской столицы сконструировал уникального робота для сельского хозяйства





Взяв слово в рамках селекторного совещания московского образовательного ведомства, Исаак Калина рассказал об активном участии руководства школы №354 им. Д. М. Карбышева в продвижении проекта Георгия Бондаря. Он отметил, что это очень правильная директорская тактика, когда коллектив учреждения образования хорошо понимает стоящие перед современной столичной школой цели и задачи.