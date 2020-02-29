Школьник из российской столицы сконструировал уникального робота для сельского хозяйства
В минувший четверг, 27 февраля состоялось селекторное совещание образовательного ведомства города Москвы. На этом мероприятии руководитель Департамента Исаак Калина наградил памятным подарком ученика московской школы №354 им. Д. М. Карбышева Георгия Бондаря, создавшего уникального робота для сельскохозяйственной отрасли. Отмечается, что агробот «Тигр» перемещается по полю на электротяге, определяет заболевание зараженной сельскохозяйственной культуры с точностью 96 процентов и лечит ее. Проект по созданию робота в итоге праздновал победу на IV научно-практической конференции «Инженеры будущего».
Взяв слово в рамках селекторного совещания московского образовательного ведомства, Исаак Калина рассказал об активном участии руководства школы №354 им. Д. М. Карбышева в продвижении проекта Георгия Бондаря. Он отметил, что это очень правильная директорская тактика, когда коллектив учреждения образования хорошо понимает стоящие перед современной столичной школой цели и задачи.
Взяв слово в рамках селекторного совещания московского образовательного ведомства, Исаак Калина рассказал об активном участии руководства школы №354 им. Д. М. Карбышева в продвижении проекта Георгия Бондаря. Он отметил, что это очень правильная директорская тактика, когда коллектив учреждения образования хорошо понимает стоящие перед современной столичной школой цели и задачи.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 09:40