Принц Гарри записал песню совместно с Джоном Бон Джови

Принц Гарри готовит вместе с Джоном Бон Джови песню под названием “Unbroken”. Герцог Сассекский и всемирно известный музыкант спели вместе для создания трека, который, прозвучит на спортивных состязаниях “Игры непобежденных” в Гааге. На опубликованном видео запечатлено, как Джон Бон Джови с гитарой находится в звукозаписывающей студии Abbey Road, где работали The Beatles и другие легенды музыки, и дает последние наставления принцу Гарри.В новом опубликованном видео запечатлено, как над созданием композиции работает хор ветеранов войны. Известно, что песню создал Джон Бон Джови, посвятив ее участникам боевых действий, страдающим от посттравматического стрессового расстройства. Как известно, герцог основал "Игры непобежденных" в 2014 году.