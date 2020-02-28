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Актеры из «Гарри Поттера» собрались для нового проекта по книге Роулинг

Актеры из «Гарри Поттера» снова собрались одной командой для нового проекта Warner Bros. Studio по книге Джоан Роулинг. Джейсон Исаак, Бонни Райт, Эванна Линч приняли участие в записи аудиокниги «Сказки о Бидле Барде».
Актеры из «Гарри Поттера» собрались для нового проекта по книге Роулинг

Также к озвучиванию были приглашены Джуд Лоу из приквела «Фантастические твари и где они обитают» и актриса Нома Думезвени из мюзикла «Проклятое дитя». Артистам предложили озвучить по одному произведению из сборника. Сказки написаны от имени волшебника, проживающего в XV веке. В аудиоверсии они станут доступны уже 31 марта. О том, появится ли такая же локация Джоан Роулинг на русском языке, на данный момент неизвестно.

Свою вторую жизнь на экране или в качестве аудио получило большинство произведений легендарной писательницы. Средства от реализации мегапопулярных продуктов автор тратит на благотворительность. Книги о Гарри Поттере вышли тиражом более 500 миллионов экземпляров и удостоились массы престижных наград.

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Культура
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 19:30

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