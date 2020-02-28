Chery Tiggo 8 обзаведется устойчивостью к коррозии
Компания Chery вывела на рынок России автомобиль, не подверженный коррозии. Гарантия на модель Tiggo 8 огранивается периодом в пять лет или 150 тыс. км пробега.
Представители компании Chery объяснили, что готовы взять на себя серьезные обязательства по гарантии на кроссовер Tiggo 8, поскольку уверены в его качестве. Кузов новинки изготавливается из оцинкованной стали, а наиболее подверженные коррозии места защищены пластиковыми деталями или композитными материалами. В частности, автомобиль получит бамперы, нижние кромки боковин, а также спойлер на крыше и зеркала заднего вида из пластика. Автомобиль также оснащается 2-литровым турбированным двигателем мощностью 170 л.с.
Перед презентацией на российском рынке Chery Tiggo 8 прошел через несколько исследований, например, проверку геометрии кузова, который также испытывается на жесткость. На гидравлических стойках проводится имитация езды почти в 20 режимах движения. Уже с начала марта у россиян появится возможность испытать новинку, которая будет продаваться по цене 1,7 млн рублей.
Представители компании Chery объяснили, что готовы взять на себя серьезные обязательства по гарантии на кроссовер Tiggo 8, поскольку уверены в его качестве. Кузов новинки изготавливается из оцинкованной стали, а наиболее подверженные коррозии места защищены пластиковыми деталями или композитными материалами. В частности, автомобиль получит бамперы, нижние кромки боковин, а также спойлер на крыше и зеркала заднего вида из пластика. Автомобиль также оснащается 2-литровым турбированным двигателем мощностью 170 л.с.
Перед презентацией на российском рынке Chery Tiggo 8 прошел через несколько исследований, например, проверку геометрии кузова, который также испытывается на жесткость. На гидравлических стойках проводится имитация езды почти в 20 режимах движения. Уже с начала марта у россиян появится возможность испытать новинку, которая будет продаваться по цене 1,7 млн рублей.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:23