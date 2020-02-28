Chery Tiggo 8 обзаведется устойчивостью к коррозии





Представители компании Chery объяснили, что готовы взять на себя серьезные обязательства по гарантии на кроссовер Tiggo 8, поскольку уверены в его качестве. Кузов новинки изготавливается из оцинкованной стали, а наиболее подверженные коррозии места защищены пластиковыми деталями или композитными материалами. В частности, автомобиль получит бамперы, нижние кромки боковин, а также спойлер на крыше и зеркала заднего вида из пластика. Автомобиль также оснащается 2-литровым турбированным двигателем мощностью 170 л.с.Перед презентацией на российском рынке Chery Tiggo 8 прошел через несколько исследований, например, проверку геометрии кузова, который также испытывается на жесткость. На гидравлических стойках проводится имитация езды почти в 20 режимах движения. Уже с начала марта у россиян появится возможность испытать новинку, которая будет продаваться по цене 1,7 млн рублей.