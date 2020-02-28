Клим Шипенко в новой картине покажет свою версию смерти Сергея Есенина
Кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр Клим Шипенко, широко известный по фильмам "Текст" и "Холоп", признался, что в новой картине покажет свою версию смерти поэта Сергея Есенина. Об этом он рассказал в студии проекта "ОК на связи".
Клим Шипенко отметил, что съёмки его новой картины начнутся зимой 2020 года, тем не менее уже сейчас он занимается поиском соответствующей информации. Речь в фильме пойдёт о пяти последних днях жизни Сергея Есенина. Кинорежиссёр и его отец тщательно изучили все версии смерти поэта и знаменитость принял решение представить зрителям своё видение событий, которое, как он считает, сможет их заинтересовать и прольёт свет на историю.
Ещё продюсер отметил, что "Текст" и "Холоп" являются успешными проектами благодаря грамотно прописанным сценариям. Также, по его мнению, в качестве важного фактора выступили актёры, которые выложились по максимуму, а потому эти художественные произведения вышли качественными и в итоге побили рекорды в российском прокате.
Клип Шипенко признался, что одним из первых зрителей "Холопа" стал режиссёр Никита Михалков, который одобрил работу своего коллеги. Сценарист подчеркнул: он даже в мечтах не мог представить, что получит поддержку от народного артиста РСФСР, который является для него примером, не дающим расслабиться.
Клим Шипенко отметил, что съёмки его новой картины начнутся зимой 2020 года, тем не менее уже сейчас он занимается поиском соответствующей информации. Речь в фильме пойдёт о пяти последних днях жизни Сергея Есенина. Кинорежиссёр и его отец тщательно изучили все версии смерти поэта и знаменитость принял решение представить зрителям своё видение событий, которое, как он считает, сможет их заинтересовать и прольёт свет на историю.
Ещё продюсер отметил, что "Текст" и "Холоп" являются успешными проектами благодаря грамотно прописанным сценариям. Также, по его мнению, в качестве важного фактора выступили актёры, которые выложились по максимуму, а потому эти художественные произведения вышли качественными и в итоге побили рекорды в российском прокате.
Клип Шипенко признался, что одним из первых зрителей "Холопа" стал режиссёр Никита Михалков, который одобрил работу своего коллеги. Сценарист подчеркнул: он даже в мечтах не мог представить, что получит поддержку от народного артиста РСФСР, который является для него примером, не дающим расслабиться.
Культура
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 18:06