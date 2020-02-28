Первый муж Татьяны Васильевой знал об изменах жены, но не пытался их остановить





Как указала Васильева, даже находясь в браке она крутила роман с Валентином Плучеком. В студии программы “Судьба человека” отмечающая свое 73-летие актриса объяснила, что законный муж прекрасно знал, кто является любовником жены, но даже не предпринимал попыток его отвадить, поскольку ему было не до избранницы. Знала о неверности Плучека и его супруга Зинаида Дмитриева, хотя старалась не подавать виду.Впрочем, у артиста имелся конкурент в лице Михаила Державина. Роман между ним и Васильевой зародился, когда шла подготовка к постановке “Обыкновенное чудо”. Когда жена актера уезжала, известная любовница проводила время в его квартире. Коллега даже знакомил Васильеву с друзьями и семьей, но причиной ее развода с мужем стал Георгий Мартиросян.