Первый муж Татьяны Васильевой знал об изменах жены, но не пытался их остановить
Первый супруг отечественной актрисы Татьяны Васильевой знал об ее изменах, однако не предпринимал попыток остановить их. Как признавалась артистка, Анатолию Васильеву было просто “не до этого”.
Как указала Васильева, даже находясь в браке она крутила роман с Валентином Плучеком. В студии программы “Судьба человека” отмечающая свое 73-летие актриса объяснила, что законный муж прекрасно знал, кто является любовником жены, но даже не предпринимал попыток его отвадить, поскольку ему было не до избранницы. Знала о неверности Плучека и его супруга Зинаида Дмитриева, хотя старалась не подавать виду.
Впрочем, у артиста имелся конкурент в лице Михаила Державина. Роман между ним и Васильевой зародился, когда шла подготовка к постановке “Обыкновенное чудо”. Когда жена актера уезжала, известная любовница проводила время в его квартире. Коллега даже знакомил Васильеву с друзьями и семьей, но причиной ее развода с мужем стал Георгий Мартиросян.
Как указала Васильева, даже находясь в браке она крутила роман с Валентином Плучеком. В студии программы “Судьба человека” отмечающая свое 73-летие актриса объяснила, что законный муж прекрасно знал, кто является любовником жены, но даже не предпринимал попыток его отвадить, поскольку ему было не до избранницы. Знала о неверности Плучека и его супруга Зинаида Дмитриева, хотя старалась не подавать виду.
Впрочем, у артиста имелся конкурент в лице Михаила Державина. Роман между ним и Васильевой зародился, когда шла подготовка к постановке “Обыкновенное чудо”. Когда жена актера уезжала, известная любовница проводила время в его квартире. Коллега даже знакомил Васильеву с друзьями и семьей, но причиной ее развода с мужем стал Георгий Мартиросян.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:00