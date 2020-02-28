Младшая дочь Карины Мишулиной считает нового мужа актрисы Ивана Коробова настоящим отцом





Свою семейную тайну Карина Мишулина раскрыла корреспонденту издания «Дни.ру» на премьерном показе сериала «Патриот». Первый и второй супруги были старше актрисы, в этих отношениях у нее появились дочери. Никто из бывших мужей не интересуется наследницами и не платит алименты. Карина Мишулина убеждена, что принуждать мужчину к проявлению порядочности не стоит и не обижается. Младшая дочь воспринимает третьего мужа актрисы Ивана Коробова как родного отца. Он воспитывает ее практически с младенческого возраста. Старшая Кристина знает настоящего папу, правда, он с ней не общается, хотя артистка никогда этому не препятствовала.По словам Карины Мишулиной, избранник принял ее дочерей как родных и относится к ним соответствующим образом. Занимается, возит в школу и на кружки, делает с ними уроки, заботится, когда они болеют, и ведет себя как настоящий мужчина. Он помогал, когда Мишулина и ее мать пытались защитить честь семьи от нападок самозванцев, общался с адвокатами и представителями прессы, ездил на все судебные заседания. Теперь пара мечтает завести совместного ребенка.