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Младшая дочь Карины Мишулиной считает нового мужа актрисы Ивана Коробова настоящим отцом

Младшая дочь Карины Мишулиной Полина считает нового мужа актрисы Ивана Коробова своим настоящим отцом, хотя он ей не родной. Актриса замужем в третий раз и надеется, что в жизни это будет последний брак.
Младшая дочь Карины Мишулиной считает нового мужа актрисы Ивана Коробова настоящим отцом

Свою семейную тайну Карина Мишулина раскрыла корреспонденту издания «Дни.ру» на премьерном показе сериала «Патриот». Первый и второй супруги были старше актрисы, в этих отношениях у нее появились дочери. Никто из бывших мужей не интересуется наследницами и не платит алименты. Карина Мишулина убеждена, что принуждать мужчину к проявлению порядочности не стоит и не обижается. Младшая дочь воспринимает третьего мужа актрисы Ивана Коробова как родного отца. Он воспитывает ее практически с младенческого возраста. Старшая Кристина знает настоящего папу, правда, он с ней не общается, хотя артистка никогда этому не препятствовала.

По словам Карины Мишулиной, избранник принял ее дочерей как родных и относится к ним соответствующим образом. Занимается, возит в школу и на кружки, делает с ними уроки, заботится, когда они болеют, и ведет себя как настоящий мужчина. Он помогал, когда Мишулина и ее мать пытались защитить честь семьи от нападок самозванцев, общался с адвокатами и представителями прессы, ездил на все судебные заседания. Теперь пара мечтает завести совместного ребенка.

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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 15:30

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