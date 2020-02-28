Отец звезды «Дом-2» Насти Голд и Илья Яббаров наладили общение между собой





Настя Голд рассказала о том, что происходит во взаимоотношениях между ее папой и Ильей Яббаровым. Девушка отметила, отец принимает ее избранника, а все сказанное ей ранее было лишь выражением ярости и злости по отношению к молодому человеку. По словам Насти, папа ей просто сказал очень хорошо подумать, прежде чем более плотно связывать свою судьбу с Ильей.Все потому, что ранее участница проекта «Дом-2» Настя Голд жаловалась родителю на своего избранника. В частности она говорила, что ей не хватает внимания Ильи из-за того, что он очень много времени проводит в доме Алены Рапунцель со своим сыном Богданом. Большинство ссор пары случались именно на этой почве.На данный момент, как подчеркнула звезда «Дом-2» Настя Голд, все наладилось, а после примирения с Ильей Яббаровым они позвонили ее отцу и поговорили с ним, а он пригласил их вдвоем приехать к нему в гости.