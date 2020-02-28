Нумеролог Дмитрий Шимко: «Брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце могло бы спасти рождение 3-го ребенка»
На днях Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о своем разводе. Эту ситуацию решил проанализировать нумеролог Дмитрий Шимко, сообщивший, что брак звезд можно было спасти благодаря 3-му ребенку.
По мнению специалиста, расторжение союза актерской пары с точки зрения нумерологии было неизбежным. Как отметил Дмитрий Шимко, у артистки сейчас наступает период, когда она может действительно раскрыться, и в первую очередь это касается личной жизни. Вот только Павел Прилучный в этом плане не подходил своей жене.
То же самое нумеролог сказал про звезду сериала «Мажор», у которого пик счастья еще впереди, и наступит он совсем скоро, но с другой женщиной. У знаменитостей был шанс сохранить свой брак, но для этого они должны были завести 3-го ребенка. Раньше актер часто говорил об этом своей избраннице.
Нумеролог добавил, что увидел в карте Агаты Муцениеце сцену раскола отношений, которого можно было бы избежать. Тем не менее артистка не решилась на рождения малыша, сосредоточившись на своей карьере.
По мнению специалиста, расторжение союза актерской пары с точки зрения нумерологии было неизбежным. Как отметил Дмитрий Шимко, у артистки сейчас наступает период, когда она может действительно раскрыться, и в первую очередь это касается личной жизни. Вот только Павел Прилучный в этом плане не подходил своей жене.
То же самое нумеролог сказал про звезду сериала «Мажор», у которого пик счастья еще впереди, и наступит он совсем скоро, но с другой женщиной. У знаменитостей был шанс сохранить свой брак, но для этого они должны были завести 3-го ребенка. Раньше актер часто говорил об этом своей избраннице.
Нумеролог добавил, что увидел в карте Агаты Муцениеце сцену раскола отношений, которого можно было бы избежать. Тем не менее артистка не решилась на рождения малыша, сосредоточившись на своей карьере.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:06