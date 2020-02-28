Нумеролог Дмитрий Шимко: «Брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце могло бы спасти рождение 3-го ребенка»





По мнению специалиста, расторжение союза актерской пары с точки зрения нумерологии было неизбежным. Как отметил Дмитрий Шимко, у артистки сейчас наступает период, когда она может действительно раскрыться, и в первую очередь это касается личной жизни. Вот только Павел Прилучный в этом плане не подходил своей жене.То же самое нумеролог сказал про звезду сериала «Мажор», у которого пик счастья еще впереди, и наступит он совсем скоро, но с другой женщиной. У знаменитостей был шанс сохранить свой брак, но для этого они должны были завести 3-го ребенка. Раньше актер часто говорил об этом своей избраннице.Нумеролог добавил, что увидел в карте Агаты Муцениеце сцену раскола отношений, которого можно было бы избежать. Тем не менее артистка не решилась на рождения малыша, сосредоточившись на своей карьере.