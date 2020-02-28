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Екатерина Андреева напугала поклонников иголками на лице

Екатерина Андреева разместила на странице в Instagram необычный сюжет из отдыха. На этот раз телеведущая напугала поклонников, которые увидели на ее лице иголки.
Екатерина Андреева напугала поклонников иголками на лице

Знаменитость довольно своеобразно проводит свой отпуск, во время которого отправляется в экзотическую страну. Также Екатерина Андреева поддерживает свою молодость за счет нетрадиционных для российских жителей методов. Речь идет не о пластических операциях, к которым прибегают другие представители шоу-бизнеса. Журналистка использует способы, популярные в восточных странах. Она не скрывает, что давно практикует иглоукалывание. Тем не менее ведущей удалось напугать своих фолловеров, разместив в блоге видео данной процедуры.

В кадре Андреева запечатлена с лицом, которое полностью обколото иголками. Кроме этого, то же самое наблюдалось и на шее звезды, что выглядело жутко в глазах большинства поклонников. По словам кумира многих зрителей, благодаря своевременному применению метода, в будущем можно избежать пластики.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:46

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