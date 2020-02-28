Екатерина Андреева напугала поклонников иголками на лице

Знаменитость довольно своеобразно проводит свой отпуск, во время которого отправляется в экзотическую страну. Также Екатерина Андреева поддерживает свою молодость за счет нетрадиционных для российских жителей методов. Речь идет не о пластических операциях, к которым прибегают другие представители шоу-бизнеса. Журналистка использует способы, популярные в восточных странах. Она не скрывает, что давно практикует иглоукалывание. Тем не менее ведущей удалось напугать своих фолловеров, разместив в блоге видео данной процедуры.В кадре Андреева запечатлена с лицом, которое полностью обколото иголками. Кроме этого, то же самое наблюдалось и на шее звезды, что выглядело жутко в глазах большинства поклонников. По словам кумира многих зрителей, благодаря своевременному применению метода, в будущем можно избежать пластики.