Власти Канады отказались финансировать безопасность Меган Маркл и принца Гарри
Правительство Канады заявило о прекращении финансирования обеспечения безопасности герцогов Сассекских. Такое решение было принято в связи с петицией граждан страны.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заверил королеву Великобритании Елизавету ІІ, что обеспечит безопасное проживание герцогов Сассекских и их сына Арчи в стране. Однако Меган Маркл и принц Гарри официально сложат свои полномочия 31 марта и потеряют статус «международно защищенных» людей. Согласно официальному сообщению правительства, c этого дня будет прекращено оказание помощи в обеспечении безопасности супругов. Остается открытым вопрос: будут ли герцоги Сассекские самостоятельно финансировать охрану, или это будет делать Елизавета ІІ, поскольку на такие цели потребуется приблизительно 20 миллионов фунтов стерлингов в год.
Как ранее сообщалось, канадская федерация налогоплательщиков создала петицию, в которой требовалось от правительства прекращения финансирования расходов герцогов Сассекских из бюджета страны. Ее подписали более 120 тысяч человек. Руководитель организации Аарон Вудрик заявил, что такое решение является большой победой для правительства и налогоплательщиков страны.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заверил королеву Великобритании Елизавету ІІ, что обеспечит безопасное проживание герцогов Сассекских и их сына Арчи в стране. Однако Меган Маркл и принц Гарри официально сложат свои полномочия 31 марта и потеряют статус «международно защищенных» людей. Согласно официальному сообщению правительства, c этого дня будет прекращено оказание помощи в обеспечении безопасности супругов. Остается открытым вопрос: будут ли герцоги Сассекские самостоятельно финансировать охрану, или это будет делать Елизавета ІІ, поскольку на такие цели потребуется приблизительно 20 миллионов фунтов стерлингов в год.
Как ранее сообщалось, канадская федерация налогоплательщиков создала петицию, в которой требовалось от правительства прекращения финансирования расходов герцогов Сассекских из бюджета страны. Ее подписали более 120 тысяч человек. Руководитель организации Аарон Вудрик заявил, что такое решение является большой победой для правительства и налогоплательщиков страны.
В мире
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:30