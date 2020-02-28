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Специалисты рассказали о семи действенных методах, помогающих справиться с простудой

Специалисты в области медицины и здоровья рассказали о семи действенных методах, помогающих справиться с простудой. Как выяснилось, побороть недуг можно благодаря простым продуктам.

Первым делом специалисты предлагают обратить внимание на привычный горячий чай, с помощью которого можно восстановить водный баланс в организме, а также справиться с заложенностью носа. Благодаря дубильной кислоте, содержащейся в нём, снижается количество неблагоприятных микроорганизмов. Как отмечается, дубильные вещества и полифенолы способны выступать в качестве противовоспалительных и противоопухолевых средств.

Справиться с простудой также можно, если употреблять куриный бульон. Минеральные вещества восстанавливают баланс электролитов, а горячая жидкость уменьшает воспаления и отеки. Добавить в свой рацион стоит мёд, обладающий бактерицидными свойствами. Тем не менее не стоит добавлять его в чай, поскольку из-за горячей воды разрушаются витамины. Преодолеть заболевание поможет сироп из бузины, подавляющий активность вирусов. Кроме того, с помощью этой ягоды снимаются признаки болезни.

Во время простуды необходимо принимать достаточное количество витамина С. Его суточная норма содержится в 250-500 граммах огурцов, баклажанов, кабачков, либо 100 граммах ананаса, грейпфрута, клубники, или 300-500 граммах вишни и персика. С помощью эхинацеи также можно избавиться от воспаления и укрепить иммунитет. Как передаёт сайт "Слово и Дело", ещё эксперты рекомендуют не забывать о луке и чесноке, обладающих антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:18

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