Отмечающая 73-летие Татьяна Васильева рассказала об отношениях с Владимиром Высоцким

Знаменитости вместе снимались в фильме «Четвертый», а по сюжету артистка играла супругу музыканта. По словам Васильевой, у барда была большая армия поклонниц, а на нее он никогда не смотрел, ведь в таком случае звезда советского кино обязательно в него влюбилась бы. Также она добавила, что в свое время Высоцкий состоял в отношениях с подругой актрисы, затем в его жизни появилась Марина Влади.Татьяна Григорьевна испытывала дискомфорт из-за того, что поэт был ниже ее ростом. Как сказала коллега исполнителя, режиссёр снимал их так, чтобы этой разницы не было видно, однако один из эпизодов был в телефонной будке и тогда артисту пришлось стать на лестницу, чтобы быть выше Васильевой.Тогда знаменитость почувствовала себя женщиной рядом с Высоцким, однако бард злился, что именно с ней пришлось играть. Татьяна Григорьевна отметила, что автор песен никогда не подводил съёмочную группу и не пил.