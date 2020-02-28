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Врачи перечислили продукты с более высоким содержанием сахара по сравнению с шоколадом

Врачи перечислили продукты с более высоким содержанием сахара, чем в шоколаде. Уровень глюкозы в крови повышается за счёт количества вышеназванной пищевой добавки и резистентности клеток к инсулину.

Большое количество сахара можно найти в продуктах, которые считаются неопасными, к примеру, в вяленой клюкве. В свежем виде эта ягода является весьма полезной, однако стоит обращать внимание на данные на упаковке, так как производитель мог добавить сладкий сироп.

Далее врачи назвали виноградный сок, в составе которого имеется излишнее количество глюкозы, а потому такой напиток представляет собой наибольшую опасность. В качестве вредных продуктов выступают протеиновые батончики. Они способны за небольшой промежуток времени восполнить дефицит белка в организме и избавить человека от чувства голода. Наряду с этим в продукте содержится много сахара, и этот показатель может быть равен суточной норме взрослого человека.

Также эксперты не советуют налегать на йогурты с наполнителями. Подобные продукты подходят для второго завтрака, но кроме полезных компонентов в них кладут до шести чайных ложек сахара, а это чересчур много для людей всех возрастов.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:44

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