Врачи перечислили продукты с более высоким содержанием сахара по сравнению с шоколадом





Большое количество сахара можно найти в продуктах, которые считаются неопасными, к примеру, в вяленой клюкве. В свежем виде эта ягода является весьма полезной, однако стоит обращать внимание на данные на упаковке, так как производитель мог добавить сладкий сироп.Далее врачи назвали виноградный сок, в составе которого имеется излишнее количество глюкозы, а потому такой напиток представляет собой наибольшую опасность. В качестве вредных продуктов выступают протеиновые батончики. Они способны за небольшой промежуток времени восполнить дефицит белка в организме и избавить человека от чувства голода. Наряду с этим в продукте содержится много сахара, и этот показатель может быть равен суточной норме взрослого человека.Также эксперты не советуют налегать на йогурты с наполнителями. Подобные продукты подходят для второго завтрака, но кроме полезных компонентов в них кладут до шести чайных ложек сахара, а это чересчур много для людей всех возрастов.