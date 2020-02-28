Ученые рассказали о влиянии наследственности на состояние зубов





Ученые проанализировали данные 462 тысяч участников исследования. Специалисты отсканировали миллионы точек в геноме для обнаружения генов, связанных со стоматологическими заболеваниями. В результате удалось распознать 47 новых видов, которые способны повысить риск развития болезней зубов.Среди них эксперты выделили гены, формирующие зубы и челюстную кость, регулирующие защитные функции слюны и влияющие на бактерии ротовой полости. Ученые установили связь между склонностью к ожирению, вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний и кариесом, а также обнаружили повышение риска развития периодонтита под влиянием гена, связанного с иммунитетом.Ученые полагают, что продолжение подобных исследований даст возможность помочь обнаруживать людей, подверженных риску развития болезней зубов. В то же время эксперты подчеркнули, что, независимо от наследственности, чтобы снизить риск возникновения стоматологических заболеваний, необходимо придерживаться правильного питания и регулярно проводить гигиену полости рта.