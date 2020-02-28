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Ученые рассказали о влиянии наследственности на состояние зубов

Ученые из Бристольского университета проанализировали влияние наследственности на состояние зубов. Специалисты установили связь между заболеваниями и факторами: склонность к лишнему весу и наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые проанализировали данные 462 тысяч участников исследования. Специалисты отсканировали миллионы точек в геноме для обнаружения генов, связанных со стоматологическими заболеваниями. В результате удалось распознать 47 новых видов, которые способны повысить риск развития болезней зубов.

Среди них эксперты выделили гены, формирующие зубы и челюстную кость, регулирующие защитные функции слюны и влияющие на бактерии ротовой полости. Ученые установили связь между склонностью к ожирению, вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний и кариесом, а также обнаружили повышение риска развития периодонтита под влиянием гена, связанного с иммунитетом.

Ученые полагают, что продолжение подобных исследований даст возможность помочь обнаруживать людей, подверженных риску развития болезней зубов. В то же время эксперты подчеркнули, что, независимо от наследственности, чтобы снизить риск возникновения стоматологических заболеваний, необходимо придерживаться правильного питания и регулярно проводить гигиену полости рта.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:25

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