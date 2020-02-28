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Звезда «Дом-2» Антон Гусев ответил на обвинения бывшей супруги

За последнее время все больше информации про Антона Гусева раскрывает его бывшая супруга Евгения Феофилактова. Оказывается Антон не настолько идеальный отец, каким он хочет казаться.


Например недавно Евгения озвучила ту небольшую денежную сумму, которую Антон передаёт ей в качестве алиментов. Как рассказала бывшая участница телешоу «Дом-2», в месяц Гусев выделяет на содержание собственного сына только четырнадцать тысяч, что для Москвы является совсем небольшими деньгами.

Также Евгения Феофилактова поделилась количеством общения отца и сына. По её словам, Даниэль видел своего папу - Антона Гусева последний раз в день рождения, который был три месяца назад. Сам мальчик очень хочет видеться с отцом чаще, но у Гусева, похоже, не хватает на это ни времени ни желания.

Звезда «Дом-2» Антон Гусев ответил на обвинения бывшей супруги

Антон Гусев не остался в стороне и отреагировал на слова своей бывшей жены. В социальных сетях он рассказал подписчикам, что виделся с сыном за несколько дней до Нового года. По словам Антона, с которыми он обратился к своей супруге, он сам очень хочет как можно чаще видеться с сыном и проводить с ним больше времени. Но поступать так ему мешает занятость на работе.

Подписчики социальных сетей Гусева не оценили его оправдания. Они укорили его в том, что даже если верить его словам, он не видел ребенка более двух месяцев. А основное его занятие, судя по фото в Instagram Гусева, это тренировки и еда.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:50

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