Звезда «Дом-2» Антон Гусев ответил на обвинения бывшей супруги





Например недавно Евгения озвучила ту небольшую денежную сумму, которую Антон передаёт ей в качестве алиментов. Как рассказала бывшая участница телешоу «Дом-2», в месяц Гусев выделяет на содержание собственного сына только четырнадцать тысяч, что для Москвы является совсем небольшими деньгами.Также Евгения Феофилактова поделилась количеством общения отца и сына. По её словам, Даниэль видел своего папу - Антона Гусева последний раз в день рождения, который был три месяца назад. Сам мальчик очень хочет видеться с отцом чаще, но у Гусева, похоже, не хватает на это ни времени ни желания.Антон Гусев не остался в стороне и отреагировал на слова своей бывшей жены. В социальных сетях он рассказал подписчикам, что виделся с сыном за несколько дней до Нового года. По словам Антона, с которыми он обратился к своей супруге, он сам очень хочет как можно чаще видеться с сыном и проводить с ним больше времени. Но поступать так ему мешает занятость на работе.Подписчики социальных сетей Гусева не оценили его оправдания. Они укорили его в том, что даже если верить его словам, он не видел ребенка более двух месяцев. А основное его занятие, судя по фото в Instagram Гусева, это тренировки и еда.