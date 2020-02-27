Лера Кудрявцева рассталась с Сергеем Лазаревым из-за его "помешательства на работе"





Отношения знаменитостей длились на протяжении 4-х лет. Сразу после расставания артист заявил, что не рассматривал Кудрявцеву в качестве супруги и матери своих детей, а любил с ней только дружить. Таким образом Сергей Лазарев спровоцировал слухи о том, что на самом деле у него не было романа с журналисткой. Якобы она была нужна певцу как некая маскировка его принадлежности к сексуальным меньшинствам. В ходе программы актриса рассказала, что любила бывшего бойфренда, а причиной их расставания стало помешательство звезды эстрады на работе. В свое время ведущая хотела семью, но возлюбленный выбрал гастроли, поэтому в ее жизни появился новый мужчина.Сейчас Кудрявцева понимает, что вопрос романа остался не закрыт. Тем не менее обсуждать его она не хочет? и по этой причине редко соглашается на интервью.