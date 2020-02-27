Поклонников возмутило поведение Максима Галкина перед дочерью Лизой: «Ноги и носки всюду»
На фанатской странице Лизы Галкиной в Instagram появился очередной умилительный сюжет. Тем не менее поклонников возмутило поведение телеведущего перед дочерью от Аллы Пугачевой.
На запечатленных кадрах можно увидеть, как звездные наследники шоумена и Примадонны делают оригами под композицию матери «Осторожно, листопад!». Судя по всему, съёмкой занимался отец ребят, поскольку на видео можно заметить его ноги в черных носках, которыми он подергивал в такт музыке. Поклонники остались в восторге от нового ролика с участием Лизы и Гарри Галкиных и засыпали 6-летних близнецов комплиментами. Фанаты не перестают восхищаться талантом и достижениями детей знаменитостей.
Однако не всем подписчикам понравилось поведение юмориста перед малышами. Многие отметили, что он некрасиво себя ведет рядом с наследниками и посоветовали артисту быть сдержаннее. При этом преданных фолловеров не смутило происходящее в сюжете, а один из юзеров оценил ноги супруга Аллы Пугачевой.
Все снимки и видео с участием детей представителей шоу-бизнеса вызывают бурю эмоций среди фанатов. Несмотря на юный возраст, у ребят есть свои аккаунты в Instagram, где их поклонники делятся новостями из жизни маленьких кумиров.
На запечатленных кадрах можно увидеть, как звездные наследники шоумена и Примадонны делают оригами под композицию матери «Осторожно, листопад!». Судя по всему, съёмкой занимался отец ребят, поскольку на видео можно заметить его ноги в черных носках, которыми он подергивал в такт музыке. Поклонники остались в восторге от нового ролика с участием Лизы и Гарри Галкиных и засыпали 6-летних близнецов комплиментами. Фанаты не перестают восхищаться талантом и достижениями детей знаменитостей.
Однако не всем подписчикам понравилось поведение юмориста перед малышами. Многие отметили, что он некрасиво себя ведет рядом с наследниками и посоветовали артисту быть сдержаннее. При этом преданных фолловеров не смутило происходящее в сюжете, а один из юзеров оценил ноги супруга Аллы Пугачевой.
Все снимки и видео с участием детей представителей шоу-бизнеса вызывают бурю эмоций среди фанатов. Несмотря на юный возраст, у ребят есть свои аккаунты в Instagram, где их поклонники делятся новостями из жизни маленьких кумиров.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:09