Поклонников возмутило поведение Максима Галкина перед дочерью Лизой: «Ноги и носки всюду»

На запечатленных кадрах можно увидеть, как звездные наследники шоумена и Примадонны делают оригами под композицию матери «Осторожно, листопад!». Судя по всему, съёмкой занимался отец ребят, поскольку на видео можно заметить его ноги в черных носках, которыми он подергивал в такт музыке. Поклонники остались в восторге от нового ролика с участием Лизы и Гарри Галкиных и засыпали 6-летних близнецов комплиментами. Фанаты не перестают восхищаться талантом и достижениями детей знаменитостей.Однако не всем подписчикам понравилось поведение юмориста перед малышами. Многие отметили, что он некрасиво себя ведет рядом с наследниками и посоветовали артисту быть сдержаннее. При этом преданных фолловеров не смутило происходящее в сюжете, а один из юзеров оценил ноги супруга Аллы Пугачевой.Все снимки и видео с участием детей представителей шоу-бизнеса вызывают бурю эмоций среди фанатов. Несмотря на юный возраст, у ребят есть свои аккаунты в Instagram, где их поклонники делятся новостями из жизни маленьких кумиров.