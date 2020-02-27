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Поклонников возмутило поведение Максима Галкина перед дочерью Лизой: «Ноги и носки всюду»

На фанатской странице Лизы Галкиной в Instagram появился очередной умилительный сюжет. Тем не менее поклонников возмутило поведение телеведущего перед дочерью от Аллы Пугачевой.
Поклонников возмутило поведение Максима Галкина перед дочерью Лизой: «Ноги и носки всюду»

На запечатленных кадрах можно увидеть, как звездные наследники шоумена и Примадонны делают оригами под композицию матери «Осторожно, листопад!». Судя по всему, съёмкой занимался отец ребят, поскольку на видео можно заметить его ноги в черных носках, которыми он подергивал в такт музыке. Поклонники остались в восторге от нового ролика с участием Лизы и Гарри Галкиных и засыпали 6-летних близнецов комплиментами. Фанаты не перестают восхищаться талантом и достижениями детей знаменитостей.

Однако не всем подписчикам понравилось поведение юмориста перед малышами. Многие отметили, что он некрасиво себя ведет рядом с наследниками и посоветовали артисту быть сдержаннее. При этом преданных фолловеров не смутило происходящее в сюжете, а один из юзеров оценил ноги супруга Аллы Пугачевой.

Все снимки и видео с участием детей представителей шоу-бизнеса вызывают бурю эмоций среди фанатов. Несмотря на юный возраст, у ребят есть свои аккаунты в Instagram, где их поклонники делятся новостями из жизни маленьких кумиров.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:09

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