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Лера Кудрявцева рассказала о ссорах с молодым мужем Игорем Макаровым: «Я выбивала двери с петель»

Лера Кудрявцева посетила Youtube-шоу «Алёна, блин!», где рассказала о ссорах с молодым мужем Игорем Макаровым. По словам телеведущей, раньше у них возникали сложности в отношениях.
Лера Кудрявцева рассказала о ссорах с молодым мужем Игорем Макаровым: «Я выбивала двери с петель»

Как сказала знаменитость, до свадьбы они с хоккеистом были «итальянской семьей», во время конфликта пары в ход шла посуда и мебель. Лера Кудрявцева каждый раз все ломала и уходила. Однако после церемонии бракосочетания отношения супругов изменились. Количество ссор уменьшилось и пара превратилась в 2 домашних тюленя. При этом журналистка не отрицает, что у них возникают недопонимания, как и в каждой семье. Недоброжелатели уверены, что однажды разница в возрасте даст о себе знать и Игорь Макаров уйдет от своей жены. Как отметила актриса, она спокойно к этому относится и готова отпустить спортсмена, если он полюбит другую женщину.

Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста в 2013 году, и до сих пор знаменитости кажутся идеальной парой. Во время интервью ведущая рассказала, что в 24-летнем возрасте у нее был роман с миллионером, который оказался тираном. «Он меня купил: шубы, бриллианты, машины, я была в шоколаде», - поделилась звезда экранов. Возлюбленный избивал молодую девушку, а однажды мать вызывала ей скорую помощь, так как бизнесмен приревновал супругу к коллеге и избил ее ногами.

Согласно убеждениям журналистки, домашнее насилие должно наказываться уголовным сроком. Она советует женщинам, которые стали жертвами подобного поведения со стороны мужчин, не бояться.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:23

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