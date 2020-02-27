Лера Кудрявцева рассказала о ссорах с молодым мужем Игорем Макаровым: «Я выбивала двери с петель»
Лера Кудрявцева посетила Youtube-шоу «Алёна, блин!», где рассказала о ссорах с молодым мужем Игорем Макаровым. По словам телеведущей, раньше у них возникали сложности в отношениях.
Как сказала знаменитость, до свадьбы они с хоккеистом были «итальянской семьей», во время конфликта пары в ход шла посуда и мебель. Лера Кудрявцева каждый раз все ломала и уходила. Однако после церемонии бракосочетания отношения супругов изменились. Количество ссор уменьшилось и пара превратилась в 2 домашних тюленя. При этом журналистка не отрицает, что у них возникают недопонимания, как и в каждой семье. Недоброжелатели уверены, что однажды разница в возрасте даст о себе знать и Игорь Макаров уйдет от своей жены. Как отметила актриса, она спокойно к этому относится и готова отпустить спортсмена, если он полюбит другую женщину.
Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста в 2013 году, и до сих пор знаменитости кажутся идеальной парой. Во время интервью ведущая рассказала, что в 24-летнем возрасте у нее был роман с миллионером, который оказался тираном. «Он меня купил: шубы, бриллианты, машины, я была в шоколаде», - поделилась звезда экранов. Возлюбленный избивал молодую девушку, а однажды мать вызывала ей скорую помощь, так как бизнесмен приревновал супругу к коллеге и избил ее ногами.
Согласно убеждениям журналистки, домашнее насилие должно наказываться уголовным сроком. Она советует женщинам, которые стали жертвами подобного поведения со стороны мужчин, не бояться.
Как сказала знаменитость, до свадьбы они с хоккеистом были «итальянской семьей», во время конфликта пары в ход шла посуда и мебель. Лера Кудрявцева каждый раз все ломала и уходила. Однако после церемонии бракосочетания отношения супругов изменились. Количество ссор уменьшилось и пара превратилась в 2 домашних тюленя. При этом журналистка не отрицает, что у них возникают недопонимания, как и в каждой семье. Недоброжелатели уверены, что однажды разница в возрасте даст о себе знать и Игорь Макаров уйдет от своей жены. Как отметила актриса, она спокойно к этому относится и готова отпустить спортсмена, если он полюбит другую женщину.
Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста в 2013 году, и до сих пор знаменитости кажутся идеальной парой. Во время интервью ведущая рассказала, что в 24-летнем возрасте у нее был роман с миллионером, который оказался тираном. «Он меня купил: шубы, бриллианты, машины, я была в шоколаде», - поделилась звезда экранов. Возлюбленный избивал молодую девушку, а однажды мать вызывала ей скорую помощь, так как бизнесмен приревновал супругу к коллеге и избил ее ногами.
Согласно убеждениям журналистки, домашнее насилие должно наказываться уголовным сроком. Она советует женщинам, которые стали жертвами подобного поведения со стороны мужчин, не бояться.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:23