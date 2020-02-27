Хейтеры назвали концерт Би-2 в Ростове-на-Дону «заунывным мурлыканьем»

Вчера в КСК Экспресс в Ростове-на-Дону с новой программой NewBest выступила известная рок-группа Би-2. На долгожданном для фанатов шоу прозвучали композиции из альбома «Горизонт событий», а также старые хиты Егора Бортника (Лева) и Александра Умана (Шура).И сами музыканты, и их поклонники уже успели опубликовать в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram фото и видео с концерта, а также описать свои ощущения от состоявшегося шоу. В появившихся в Сети постах фанаты благодарили рок-исполнителей за массу позитивных эмоций, а также хорошо отзывались о новом хите «Пекло».Однако огромное количество положительных комментариев было все же «сдобрено» и выпадами хейтеров. Последние назвали концерт в Ростове-на-Дону «заунывным мурлыканьем» и выразили удивление, что он собрал так много людей.