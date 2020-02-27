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В Пермском крае пенсия мужчины после индексации уменьшилась на тысячу рублей

В Пермском крае местный житель получил уменьшенную пенсию после проведенной индексации. Размер положенных выплат сократился на тысячу рублей.

Гражданин числится пенсионером с 2018 года, получив ежемесячное пособие по возрасту в размере 12 тысяч рублей. Спустя год выплата была проиндексирована, в связи с чем составила 13,2 тысячи рублей, но при аналогичных действиях в последний раз снизилась до начальных показателей. В местном управлении ПФР сложившуюся ситуацию объяснили сбоем программы, а также обратили внимание, что недополученные суммы жителю вернули вместе с февральским платежом.

Сотрудники ПФР отмечают, что некоторым пенсионерам индексация проводится вручную из-за подобных инцидентов. В результате перерасчета пострадавший в результате сбоя программы гражданин получил 14,1 тысячу рублей в феврале.

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Общество / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:11

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