В Пермском крае пенсия мужчины после индексации уменьшилась на тысячу рублей





Гражданин числится пенсионером с 2018 года, получив ежемесячное пособие по возрасту в размере 12 тысяч рублей. Спустя год выплата была проиндексирована, в связи с чем составила 13,2 тысячи рублей, но при аналогичных действиях в последний раз снизилась до начальных показателей. В местном управлении ПФР сложившуюся ситуацию объяснили сбоем программы, а также обратили внимание, что недополученные суммы жителю вернули вместе с февральским платежом.Сотрудники ПФР отмечают, что некоторым пенсионерам индексация проводится вручную из-за подобных инцидентов. В результате перерасчета пострадавший в результате сбоя программы гражданин получил 14,1 тысячу рублей в феврале.