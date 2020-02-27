Возникновение трещин на губах может быть симптомом болезни печени и почек





О проблемах в работе желудочно-кишечного тракта, почек и печени может свидетельствовать не только налет на языке, но и различного рода высыпания и трещины на губах. Если последнее возникает не по вине аллергических реакций или из-за воздействия неблагоприятных погодных условий, стоит отнестись к такому сигналу организма серьезно.Так слишком бледные или же наоборот, яркие губы, могут быть признаком анемии и наличия в организме воспалительных процессов. Если же на них еще и часто возникают трещины, стоит посетить больницу и сдать анализ крови, ведь подобные симптомы порой указывают на серьезные болезни внутренних органов и острую нехватку витамина А.Возвращаясь к вопросу того, как определить наличие каких-либо проблем в организме по цвету языка, врач советует следующее. Во-первых, стоит обратить внимание на цвет налета. Если он белый – это указывает на наличие заболеваний толстой кишки, а если желтый – застой желчи. Ярко красный кончик языка говорит о необходимости обратить внимание на работу печени.Во-вторых, должно вызвать беспокойство и ощущение «рыхлости» языка. Таким образом организм зачастую сигнализирует о наличии хронических заболеваний внутренних органов.