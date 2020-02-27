Отмечающая 63-летие Татьяна Догилева рассказала об одиночестве и душевных травмах





Многие зрители узнали об актрисе после ее участия в съёмках картины «Блондинка за углом» 1984 года. После этого Догилева сотрудничала с Андреем Мироновым, Леонидом Филатовым и другими звездами советского кино. Однако личная жизнь у знаменитости складывалась только на экране. Ее первой любовью стал Юрий Стоянов, когда Татьяна Анатольевна училась на первом курсе ГИТИСа. Пара начала встречаться, однако это была лишь страсть, после чего влюбленные решили остаться друзьями. После выпуска артистка вышла замуж за осветителя Александра, работавшего с ней над лентой «Безбилетная пассажирка». Тем не менее их брак был коротким, а спустя несколько месяцев супруги развелись из-за больших амбиций любимицы зрителей.Затем Догилева посвятила себя карьере и в течение 12 лет много снималась в фильмах и постановках. Потом актриса познакомилась с Михаилом Мишиным, который был женат, поэтому пара встречалась тайно. Спустя 7 лет писатель-сатирик стал мужем знаменитости, которая подарила ему дочь Екатерину. Сейчас наследница живет в США и снимается в кино. Вскоре Татьяну Анатольевну начала преследовать «черная полоса» - умерли родители и старший брат. Звезду перестали приглашать в новые проекты, что стало причиной депрессии и злоупотребления алкоголем.Пагубная привычка разрушила семейной счастье режиссёра с Мишиным. Несмотря на то, что она прошла курс реабилитации, союз распался. Судя по всему, до 18-й годовщины свадьбы чувства у пары остыли. После этого Догилева не состояла в отношениях с другими мужчинами, хотя продолжила играть в любовь на экране.