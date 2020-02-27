Белый хлеб провоцирует запоры и деформирует кишечник





Известный коуч и врач-гипнотерапевт Евгений Кичигин опубликовал в своем микроблоге статью о вреде хлеба из белой муки. Для объяснения воздействия такой выпечки на человеческий организм эксперт привел множество аргументов и примеров, по которым можно понять принцип изготовления вредного продукта.Так врач ссылается на то, что перед тем, как попасть в выпечку, мука проходит этап искусственного отбеливания. При этом процессе применяются бромат калия, хлор и двуокись хлора. После, как отмечает Кичигин, часть действующих на продукт реагентов в нем и остается. Это значительно увеличивает токсическую нагрузку на человеческий организм, приводит к его зашлакованности и сбоям в работе органов пищеварения.Кроме того, врач приводит в пример опыт варки воды с мукой для изготовления клейстера, проводя параллель между этой смесью и состоянием организма после употребления белого хлеба. Эксперт уверен, что термически обработанный крахмал теряет все полезные свойства и только «загрязняет» кишечник, а также деформирует его, провоцирует запоры и другие проблемы с ЖКТ.