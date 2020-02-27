Яна Рудковская пожаловалась на сорванный из-за коронавируса отпуск на Мальдивах

Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская хоть и не считает себя паникером, но все же серьезно обеспокоена из-за вспыхнувшей эпидемии коронавируса. Жена фигуриста Евгения Плющенко призналась, что находится в замешательстве, так как случаи болезни были зафиксированы не только в Китае, но и еще почти в 50-и странах.Дело в том, что если в Поднебесной шоу Рудковская и Плющенко отменили, то что делать с европейскими гастролями - пока неизвестно. На своей странице в Instagram продюсер опубликовал пост, в котором написала о «тревожных новостях по ситуации с коронавирусом со всех стран мира», а также пожаловалась, что не знает, как поступить в ситуации с поездками за рубеж по работе и на отдых. Так знаменитость не на шутку взволнована, что долгожданный отдых на Мальдивах почти сорван, а насчет концертов в Европе пока так и не смогла принять решение.Однако, несмотря на не самый позитивный пост, Яна Рудковская, судя по опубликованной фотографии, не слишком расстроена. К публикации известная телеведущая прикрепила хештег #рубрикамоизавтраки и добавила фото шикарно сервированного стола, украшенного тремя букетами живых цветов.