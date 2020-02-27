Ученые заявили о повышенном риске ранней смерти у летавших на Луну астронавтов





Сотрудники ИМБП РАН провели исследование, в результате которого выяснили опасность полетов на Луну. По мнению ученых, данное событие в четыре раза увеличивает вероятность преждевременной смерти астронавтов, если сравнивать с теми, кто осуществляет исключительно выход на орбиту. Медики отметили, что различия по продолжительности полетов и дозе радиации нельзя назвать существенными, поэтому значительные риски происходят из-за сильного эмоционального стресса сотрудника.Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале “Авиакосмическая и экологическая медицина”, охватывало данные об американских астронавтах. Как известно, после программы “Аполлон” люди не выходили за пределы околоземной орбиты.