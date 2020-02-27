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Отказавшаяся надевать костюм Юдашкина Лика Стар обманула Аллу Пугачеву на «Рождественских встречах»

Лика Стар посетила передачу «Судьба человека» на «Россия-1», где рассказала о знакомстве с Аллой Пугачевой и о том, как обманула ее. По словам певицы, она не хотела надевать на «Рождественские встречи» костюм, который для нее сшил Валентин Юдашкин.
Отказавшаяся надевать костюм Юдашкина Лика Стар обманула Аллу Пугачеву на «Рождественских встречах»

Как отметила представительница шоу-бизнеса, ее продюсер вел с Примадонной долгие переговоры. Лика Стар хотела петь на мероприятии «Пусть пройдет дождь», однако Алла Борисовна настаивала на другой композиции. Затем артистка лично познакомилась с супругой Максима Галкина, которая хотела сделать из нее космического пришельца на «Рождественских вечерах». Знаменитость должна была летать под куполом на «Олимпийском», но затем возникла проблема, связанная с нарядом для выступления. Юдашкин сшил для участницы торжества костюм, но она его не надела.

Лика Стар рассказала, что приобрела 2 пары лосин на рынке, в которых потом вышла на сцену. Пугачева при этом ни о чем не догадалась и решила, что нарядом для исполнительницы занимался модельер. «Потом Алла Борисовна меня представила перед бомондом. Сказала, что я ее преемница», - поделилась певица и добавила, что не хотела работать со звездой. Она боялась, что СМИ начнут писать о том, что именно Примадонна сделала ее карьеру.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:44

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