Отказавшаяся надевать костюм Юдашкина Лика Стар обманула Аллу Пугачеву на «Рождественских встречах»
Лика Стар посетила передачу «Судьба человека» на «Россия-1», где рассказала о знакомстве с Аллой Пугачевой и о том, как обманула ее. По словам певицы, она не хотела надевать на «Рождественские встречи» костюм, который для нее сшил Валентин Юдашкин.
Как отметила представительница шоу-бизнеса, ее продюсер вел с Примадонной долгие переговоры. Лика Стар хотела петь на мероприятии «Пусть пройдет дождь», однако Алла Борисовна настаивала на другой композиции. Затем артистка лично познакомилась с супругой Максима Галкина, которая хотела сделать из нее космического пришельца на «Рождественских вечерах». Знаменитость должна была летать под куполом на «Олимпийском», но затем возникла проблема, связанная с нарядом для выступления. Юдашкин сшил для участницы торжества костюм, но она его не надела.
Лика Стар рассказала, что приобрела 2 пары лосин на рынке, в которых потом вышла на сцену. Пугачева при этом ни о чем не догадалась и решила, что нарядом для исполнительницы занимался модельер. «Потом Алла Борисовна меня представила перед бомондом. Сказала, что я ее преемница», - поделилась певица и добавила, что не хотела работать со звездой. Она боялась, что СМИ начнут писать о том, что именно Примадонна сделала ее карьеру.
Как отметила представительница шоу-бизнеса, ее продюсер вел с Примадонной долгие переговоры. Лика Стар хотела петь на мероприятии «Пусть пройдет дождь», однако Алла Борисовна настаивала на другой композиции. Затем артистка лично познакомилась с супругой Максима Галкина, которая хотела сделать из нее космического пришельца на «Рождественских вечерах». Знаменитость должна была летать под куполом на «Олимпийском», но затем возникла проблема, связанная с нарядом для выступления. Юдашкин сшил для участницы торжества костюм, но она его не надела.
Лика Стар рассказала, что приобрела 2 пары лосин на рынке, в которых потом вышла на сцену. Пугачева при этом ни о чем не догадалась и решила, что нарядом для исполнительницы занимался модельер. «Потом Алла Борисовна меня представила перед бомондом. Сказала, что я ее преемница», - поделилась певица и добавила, что не хотела работать со звездой. Она боялась, что СМИ начнут писать о том, что именно Примадонна сделала ее карьеру.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:44