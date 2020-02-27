Отказавшаяся надевать костюм Юдашкина Лика Стар обманула Аллу Пугачеву на «Рождественских встречах»





Как отметила представительница шоу-бизнеса, ее продюсер вел с Примадонной долгие переговоры. Лика Стар хотела петь на мероприятии «Пусть пройдет дождь», однако Алла Борисовна настаивала на другой композиции. Затем артистка лично познакомилась с супругой Максима Галкина, которая хотела сделать из нее космического пришельца на «Рождественских вечерах». Знаменитость должна была летать под куполом на «Олимпийском», но затем возникла проблема, связанная с нарядом для выступления. Юдашкин сшил для участницы торжества костюм, но она его не надела.Лика Стар рассказала, что приобрела 2 пары лосин на рынке, в которых потом вышла на сцену. Пугачева при этом ни о чем не догадалась и решила, что нарядом для исполнительницы занимался модельер., - поделилась певица и добавила, что не хотела работать со звездой. Она боялась, что СМИ начнут писать о том, что именно Примадонна сделала ее карьеру.