АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.24 USD 65.52
Курс валют на 27.02.2020

Медики из Китая назвали продолжительность жизни разных вирусов вне организма человека

Медики назвали продолжительность жизни разных вирусов вне организма человека. Представители госкомитета Китая по здравоохранению заявили, что коронавирус может жить на предметах обихода и в прочих местах на протяжении нескольких дней.

Если температура воздуха окружающей среды достигает 20 градусов тепла, а влажность – 40%, то коронавирус способен жить в таких условиях не менее 5 дней. При этом он подвержен влиянию дезинфицирующих средств и может погибнуть при температуре +56 градусов. Он растворяется в воздухе, однако на поверхностях чаще выживает. Медики отметили, что возбудители гриппа несут опасность при температуре +22 градуса, но в случае, если находятся в воздухе до 9 часов. До 48 часов вирус живет на металле и пластмассе, на руках – всего 5 минут, а на ткани – до 11 суток. При этом он полностью погибает, если температура поднимается до 60 градусов тепла.

ВИЧ устойчив в воздухе при благоприятной температуре лишь несколько минут, но средства дезинфекции могут его ликвидировать. Корь остается дееспособной несколько недель даже при температуре -20 градусов. Этот вирус устойчив к антибиотикам, но для него губителен солнечный свет.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони назвал Настю Стецевят главной лицемеркой…
Врачи рассказали о неожиданных причинах…
Николай Фоменко опубликовал откровенное фото с актрисой Ариной Постниковой в…
Врачи перечислили симптомы непереносимости…
Отмечающая 64-летие Анне Вески рассказала о разводе с супругом-тираном и новой…
Ученые объяснили непригодность рациона космонавтов для питания людей на…
Мать Ирины Алферовой впервые увидела 3D-фильм и решила смотреть только советское…
Звезда "Дом-2" Юлия Белая решила уменьшить…
В Sony перечислили игры для PlayStation Plus, которые станут бесплатными в…
Давид Манукян разочаровался, открыв подарок от ведущей «Дом-2» Ольги…
Владимир Путин отказался от использования двойников в 2000-х…
Свадьба Анастасии Волочковой пройдет в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки 20…
Специалисты рассказали, какой картофель категорически нельзя употреблять в…
В Париже фотограф проявил фото котов 120-летней…
Стивен Спилберг отказался от съемок сиквела "Индианы…
Сергей Шнуров предложил запретить дождь и некрасивых женщин на встрече с партийцами в…
В Калининграде кондукторы выгоняют школьников без билетов из общественного…
Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов вернулся к Татьяне…
Metallica пропустит два фестиваля из-за курса борьбы с алкогольной зависимостью Джеймса…
Диетолог Елена Соломатина рекомендует отказаться от употребления алкоголя во время…
«Ею руководит зависть»: Волочкова в очередной раз нелестно отозвалась о Ксении…
Бритни Спирс извинилась перед фанатами за сломанную ногу во время…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова привела на проект маму Александры…
Американские ученые, выяснили, что особая музыка может успокоить кошку перед походом к…
Вадим Манукян считает, что шоу Степаненко не будет пользоваться успехом у…
Ученые обнаружили пригодную для жизни…
Вслед за Сергеем Шнуровым Ксения Собчак решила отправить в политику Ольгу Бузову, Тимати и…
В Индии местный житель запечатлел на камеру полет "темного" НЛО над…
Просмотреть все новости