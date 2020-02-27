Медики из Китая назвали продолжительность жизни разных вирусов вне организма человека
Медики назвали продолжительность жизни разных вирусов вне организма человека. Представители госкомитета Китая по здравоохранению заявили, что коронавирус может жить на предметах обихода и в прочих местах на протяжении нескольких дней.
Если температура воздуха окружающей среды достигает 20 градусов тепла, а влажность – 40%, то коронавирус способен жить в таких условиях не менее 5 дней. При этом он подвержен влиянию дезинфицирующих средств и может погибнуть при температуре +56 градусов. Он растворяется в воздухе, однако на поверхностях чаще выживает. Медики отметили, что возбудители гриппа несут опасность при температуре +22 градуса, но в случае, если находятся в воздухе до 9 часов. До 48 часов вирус живет на металле и пластмассе, на руках – всего 5 минут, а на ткани – до 11 суток. При этом он полностью погибает, если температура поднимается до 60 градусов тепла.
ВИЧ устойчив в воздухе при благоприятной температуре лишь несколько минут, но средства дезинфекции могут его ликвидировать. Корь остается дееспособной несколько недель даже при температуре -20 градусов. Этот вирус устойчив к антибиотикам, но для него губителен солнечный свет.
Если температура воздуха окружающей среды достигает 20 градусов тепла, а влажность – 40%, то коронавирус способен жить в таких условиях не менее 5 дней. При этом он подвержен влиянию дезинфицирующих средств и может погибнуть при температуре +56 градусов. Он растворяется в воздухе, однако на поверхностях чаще выживает. Медики отметили, что возбудители гриппа несут опасность при температуре +22 градуса, но в случае, если находятся в воздухе до 9 часов. До 48 часов вирус живет на металле и пластмассе, на руках – всего 5 минут, а на ткани – до 11 суток. При этом он полностью погибает, если температура поднимается до 60 градусов тепла.
ВИЧ устойчив в воздухе при благоприятной температуре лишь несколько минут, но средства дезинфекции могут его ликвидировать. Корь остается дееспособной несколько недель даже при температуре -20 градусов. Этот вирус устойчив к антибиотикам, но для него губителен солнечный свет.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:38