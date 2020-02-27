Медики из Китая назвали продолжительность жизни разных вирусов вне организма человека





Если температура воздуха окружающей среды достигает 20 градусов тепла, а влажность – 40%, то коронавирус способен жить в таких условиях не менее 5 дней. При этом он подвержен влиянию дезинфицирующих средств и может погибнуть при температуре +56 градусов. Он растворяется в воздухе, однако на поверхностях чаще выживает. Медики отметили, что возбудители гриппа несут опасность при температуре +22 градуса, но в случае, если находятся в воздухе до 9 часов. До 48 часов вирус живет на металле и пластмассе, на руках – всего 5 минут, а на ткани – до 11 суток. При этом он полностью погибает, если температура поднимается до 60 градусов тепла.ВИЧ устойчив в воздухе при благоприятной температуре лишь несколько минут, но средства дезинфекции могут его ликвидировать. Корь остается дееспособной несколько недель даже при температуре -20 градусов. Этот вирус устойчив к антибиотикам, но для него губителен солнечный свет.